De Paul reveló la promesa que le hizo Messi en el Mundial tras su lesión: “Te voy a llevar a semifinales”

El mediocampista Rodrigo De Paul reveló cuál fue la promesa que le hizo Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022, luego de la lesión que sufrió antes del partido de la Selección argentina frente a Países Bajos por los cuartos de final, después de pedirle que no juegue ese encuentro para no arriesgarse a perderse el resto del certamen.

“Me lesioné dos días antes del partido, en un reducido. Sentí algo atrás y sí, me había lastimado. No me llegué a romper, tenía una distensión, que es como un grado 1. Fue en la última jugada del entrenamiento. Yo nunca me había lesionado ni roto ningún músculo. Cuando terminó, el técnico (Lionel Scaloni) se me acercó y me preguntó qué me pasó”, contó De Paul en declaraciones a Fox Sports.

Y añadió: “Fui con el médico, me hice una ecografía y a la mañana siguiente me dijo de hacer una resonancia. ‘Resonancia no, ahí me vas a ver algo’. Si en la resonancia ya venía que estaba lastimado… descartado. ‘Si querés mañana me hago otra ecografía temprano’, le dije. La hice y el médico me respondió: ‘Tenés 10 días’. Yo sé que sos cabeza dura, que querés probar pero hay un 80 por ciento de que te rompas y te pierdas todo el Mundial. Algo el músculo tiene'”.

“No le des al técnico ninguna información que me pueda complicar”, le pidió De Paul al doctor, aunque luego habló con Scaloni y el entrenador le aseguró que él iba a decidir si estaba en condiciones de ser de la partida o no.

Sin embargo, explicó: “A la tarde yo no salí a entrenar -era a puertas cerradas- y se filtró que estaba lesionado, ahí hubo un quilombo. Porque adentro muy pocos lo sabían para que salga una información así”.

Ante esto, Messi le pidió al volante del Atlético de Madrid de España que no juegue por la posibilidad de complicar la molestia y quedar al margen de todo lo que restaba de la Copa del Mundo.

“‘Yo te prometo que te voy a llevar a semifinales, no arriesgues, lo más probables es que quedes afuera’. Que él me diga así… es fuerte. No quería llevarle la contra a Messi, no me lo dijo del lado de capitán sino como hermano mayor”, relató De Paul.

No obstante, el mediocampista tomó la decisión de formar parte del once inicial en la victoria sobre Países Bajos tras hablar por teléfono con su pareja, la cantante Tini Stoessel.

“Cuando un doctor te dice que hay un 80 por ciento de que te rompas, te rompes. Pero que una persona fuera del fútbol que amo como mi pareja me dijo algo que me había llegado: decidí con el corazón. Si me rompía, yo decidí. No me iba a arrepentir. Me iba a arrepentir más en la situación de no arriesgar y que pase algo que por suerte no pasó, que era quedar afuera”, cerró. (NA).

