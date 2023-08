Del Potro se bajó del US Open y descartó su vuelta al tenis: “Mi cuerpo no me acompaña al 100%”

Un esfuerzo sobrehumano había hecho Juan Martín Del Potro para volver a jugar al tenis. Quería estar en el court central del US Open, torneo que conquistó en 2009 cuando era un joven lleno de sueños, pero las dolencias físicas lo acecharon nuevamente y este miércoles anunció que se baja del Grand Slam de Estados Unidos.

A través de una sentida carta publicada en su Twitter, el tandilense manifestó su tristeza por no poder regresar al circuito y explicó el motivo de su ausencia: “Mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una ves más con ustedes, un momento único”.

En el mismo comunicado además remarcó los inconvenientes que le genera su rodilla: “También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar la calidad de vida”. Y cerró con un mensaje para sus seguidores: “Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan. Les mando un abrazo grande. Espero verlos pronto”.

De este modo, no habrá “Last Dance” en Flushing Meadows para la Torre de Tandil, que a finales de junio había vuelto a jugar en China una exhibición después de 16 meses y seguía consultando a especialistas para tratar sus articulaciones.

Comentarios

comentarios