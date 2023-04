Desgarrador testimonio de Cecilia ‘Caramelito’ Carrizo tras su separación

La semana pasada, Cecilia Caramelito Carrizo confirmó su separación de Damián Giorgiutti después de 25 años de amor y dos hijos en común. Y aunque se tejieron algunas hipótesis sobre el desgaste de la relación que podría haber generado la enfermedad y posterior muerte del hermano de la conductora, ella decidió contar la verdad.

“Yo no fui la que tomó la decisión en este caso, la tomó él. No era lo que yo quería ni lo que esperaba pero entiendo que era lo que él necesitaba y es respetable. No puedo decir que se terminó el amor, quizás no bastaba para seguir… pero la verdad es que yo quiero que sea feliz”, admitió en ‘Nosotros a la mañana’.

“De verdad, duele y duele muchísimo saber que no te quieren más… yo no me la vi venir, porque si bien sabía que había algo que había que trabajar y me imaginaba que podíamos arreglarlo juntos pero me equivoqué”.

La conductora fue muy sincera cuando le preguntaron si la enfermedad de su hermano influyó quizás en la decisión de su marido: “Damián me acompañó muchísimo en ese tiempo… como siempre, bah. Tanto a mí como a mi hermano y a mis papás… él lo sufrió mucho también porque lo quería a mi hermano”.

Y al final, reflexionó: “No tengo nada para reprocharle a él y creo que por eso me duele más. Quizás si hubiera enojo, me salvaría del dolor pero no es el caso… No puedo tirarle basura, sería injusto. Quizás sentía que lo conocía muchísimo pero hay un universo en el corazón de las personas que a veces, es inaccesible. Yo estaba viviendo otra película realmente”.

Fuente: Revista Pronto

