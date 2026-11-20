Por orden del Juzgado de Garantías Nº 3 y a requerimiento del fiscal Mauricio Del Cero, efectivos de la comisaría Cuarta detuvieron a Gastón Exequiel Rivas y a su pareja, Yoseli Karen Robert, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes que reúne siete causas iniciadas durante este año.

El procedimiento se realizó en las últimas horas en una vivienda ubicada en Tarapacá al 200. Durante el allanamiento, la Policía secuestró marihuana, cocaína y teléfonos celulares que serán incorporados a la investigación.

El operativo se sumó a otros dos allanamientos anteriores, en los que también se habían incautado drogas y dispositivos móviles.

El análisis de los teléfonos permitió reconstruir parte de la operatoria investigada. Según los elementos reunidos, los imputados habrían comercializado marihuana, cocaína y LSD entre el 24 de noviembre de 2024 y el 26 de mayo de 2026.

En las comunicaciones examinadas se encontraron referencias a cantidades de estupefacientes, precios, transferencias bancarias y electrónicas, lugares de almacenamiento de la mercadería y menciones a otras causas penales.

Además, la investigación determinó que la pareja recibía compradores derivados por Rodolfo Molina, quien está imputado en otra causa por comercialización de estupefacientes en Bahía Blanca.