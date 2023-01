Di María, sobre su futuro: “Quiero seguir estando en la Selección Argentina”

Ángel Di María confirmó hoy que seguirá en el seleccionado argentino y que intentará llegar a la próxima Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos.

“Estos pibes me llenaron la cabeza para que siga. Lea (Paredes), Rodri (De Paul), Licha (Martínez) y Cuti (Romero) me rompían las bolas diciéndome cómo iba a dejar la Selección, que es una de las cosas que uno más ama. Empecé a pensar un poco y después de que se ganó era obvio que quería estar un poco más, por todo esto que se está viviendo ahora”, explicó.

“Dejar ahora es cortar esa alegría de poder disfrutar con la gente, de vivir todo lo que se está viviendo. Me siento bien, cuando sienta que no doy más daré un paso al costado. Intentaré llegar a la Copa América y si no, me bajaré antes, pero quiero seguir estando”, dijo en declaraciones a TyC Sports.

Por otro lado, Di María expresó su deseo de seguir cosechando más títulos con la Albiceleste: “Lo máximo ya se ganó. Se ganaron las tres cosas y somos campeones del mundo. De la Finalissima decían que no importaba, pero cuando la ganamos yo me sentía campeón del mundo porque ganar algo con la Selección Mayor es lo máximo, sea lo que sea. La Copa América que viene, tanto para mí como para Leo, va a ser un título deseado que vamos a querer ganar y seguir ganando cosas. Lo que se está viviendo con la Selección hace años que no se veía. A nosotros nos encanta darle alegría a la gente”, reveló.

El mediocampista no se privó de hablar sobre el entrenador campeón Lionel Scaloni, su visión en cada partido y sus sorpresivas decisiones que le dieron el título a la Argentina: “Ni yo me esperaba jugar por izquierda en la final, tampoco ser titular en la final contra Francia. Cuando me vi por izquierda pensé que se había confundido, pero después explicó que por ahí íbamos a hacer daño, que por ahí me iba a divertir e íbamos a hacer la diferencia porque era el punto más flojo de ellos. Fue de esa manera. Es un poco sacarse el sombrero a un entrenador que en cada partido plantea cosas diferentes y lo hace porque terminan siendo de esa manera”.

Por último, dejó un cálido mensaje de apoyo al plantel de la Sub 20 luego de quedar eliminados del Sudamericano, sin chances de jugar en el próximo Mundial: “Vi los partidos de la Sub 20, no soy de subir tanto, pero en el partido con Perú me dieron ganas de subir una foto, quería demostrar que estaba apoyándolos. Después no pudieron lograr el objetivo, pero tienen que seguir luchando, que es lo más importante en esta vida. Seguramente muchos estarán en la mayor más adelante”.

