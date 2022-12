‘Dibu’ Martínez en Mar del Plata: “Quiero ganar la cuarta”

El arquero de la Selección argentina, Emiliano Martínez, tuvo su homenaje en el Balneario Las Toscas de Mar del Plata, su ciudad natal, y dejó el claro mensajes de que ahora van a ganar la cuarta estrella.

Después de los festejos en la ciudad de Buenos Aires por la obtención de la copa del mundo en Qatar, ‘Dibu’ Martínez viajó a Mar del Plata para pasar tiempo con su familia antes de partir a Inglaterra, y en “La Feliz” le rindieron homenaje a su “hijo dilecto”. El arquero dio un discurso en el escenario y le pusieron una gigantografía frente a un arco en la ciudad. Además, el estadio José María Minella llevará su nombre.

El “Dibu” llegó al Balneario Las Toscas rodeado por un centenar de personas, los cuáles dejaron un espacio para que el arquero pudiera caminar hasta el escenario preparado para su homenaje y el posterior discurso que daría el héroe de la gran final ante Francia. La gente lo recibió con el cántico “Ole ole, Dibu Dibu” y el saludó a los chicos de inferiores que estaban cerca del escenario.

Cuando se le entregó la medalla como parte del homenaje de parte del presentador, ‘Dibu’ sacó el Guante Dorado por el Mejor Arquero del Mundial Qatar 2022 y lo elevó sobre su cabeza para mostrarlo ante todos los presentes, con una sonrisa enorme en su rostro. También recibió de los chicos de inferiores una bandera que decía “Dibu te amamos” y se la colocó como capa en sus hombros.

“Es la primera vez que veo tanta gente junta en el país y sobre todo en Mar del Plata. Esta tercera estrella no es solo un orgullo para mí sino que para todos los chicos que tengan el sueño de lograr la cuarta algún día”, fueron las palabras de Martínez hacia los pequeños que le regalaron la bandera.

Luego de que asegurara que “quiere ganar la cuarta”, se le preguntó de donde surgió el baile en la tanda de penales. El arquero contestó que “no imitó a nadie, fue algo que le salió al atajar el penal y le gustó”, y volvió a bailar para todos los presentes sobre el escenario.

“Eso es algo que me sale en el momento. En los penales me hago fuerte y se que ellos me respetan, porque me lo han dicho, y cuando atajo el primer penal en una final del mundo, yo sabía que el otro chico iba a estar muy nervioso. Intenté jugarle mentalmente tirándole la pelota lejos, hablándole. Y la tiró afuera, se cagó todo”, expresó el Dibu sobre como fue el tiro desde los doce pasos que falló Aurélien Tchouaméni.

