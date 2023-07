Diego Leuco se metió en la polémica de los Martín Fierro

Diego Leuco ya cuenta con varios años de trayectoria en los medios, pero en esta ocasión no le tocó estar nominado en los Premios Martín Fierro. El periodista condujo Telenoche todo el 2022, acompañado de Luciana Geuna, pero terminaron renunciando inesperadamente y los lugares fueron ocupados por Nelson Castro y Dominique Metzger.

Aunque el programa no fue nominado, la nueva conductora del programa esta dentro de la terna a Mejor Labor Periodística Femenina y desde LAM quisieron saber la opinión del hijo de Alfredo Leuco.

“Es espectacular el laburo que hace. Cubrió el Mundial, fue para allá, estuvo un mes en Qatar, compartimos un tiempito de transmisión también. Domi es bárbara y está buenísimo que esté nominada”, expresó en principio, sin ánimo de generar polémica.

En ese sentido, Diego continuó: “Los Premios estos son así. Yo lo decía el otro día, de las ternas hay tres programas nominados y significa que el 99,9% de los programas del rubro quedan afuera, es normal, no pasa nada. No entiendo mucho la polémica”.

“Igual como trata del año anterior se vuelve algo difuso, pero si hubiese estado nominado Telenoche, para mí a la fiesta tendrían que estar invitados Dominique y Nelson”, aseguró el conductor de Luzu TV.

Con respecto al pensamiento general de la premiación que se realizará este domingo, explicó: “Los Premios siempre tienen como sus reglas y sus cosas. A mucha gente le parecen súper justas las nominaciones y a otra muy injusta”.

Sobre que le parecen las nominaciones, el periodista confesó: “A mí me parecen bárbaras las nominaciones porque a mí me gusta ir y ganar cuando estoy nominado. Pero me ha pasado que en la mayoría desde que estoy en los medios no estuve nominado en los Martín Fierro y la mayorías de las veces que estuve perdí”.

Para finalizar, Diego Leuco recordó los premios que recibió en el MF Digital por su labor en Antes Que Nadie: “Entiendo la discusión pero no me preocupa. Cada vez hay más Martín Fierro, más posibilidades de estar nominado y en todo el aspecto digital nos fue bien este verano”.

Diego Leuco se metió en las polémicas de los Martín Fierro "Me parecen bárbaras las nominaciones". "No estamos nominados pero es así, son las reglas del juego".

