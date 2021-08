Diego Santilli se manifestó en contra de una mayor presión tributaria

El precandidato a diputado nacional bonaerense por el frente Juntos, Diego Santilli, le respondió a Victoria Tolosa Paz, quien propuso una mayor presión tributaria a empresas y aseguró que “las pymes no aguantan un impuesto más”.

“En el año y medio que va de gestión subieron 16 impuestos y crearon 3 nuevos. No se aguanta ni un aumento más de impuestos, las pymes no aguantan más. Hablen con los comerciantes, que son los que generan laburo: toman 6 o 7 de cada 10 empleados dependiendo del municipio”, señaló Santilli en diálogo con Eduardo Feinmann por La Nación +.

El precandidato a diputado nacional explicó que la fuerte carga impositiva en la Argentina atenta contra la necesidad de generar trabajo privado. De esta manera, según su testimonio, se le impide al trabajador “construir un futuro mejor y llegar a fin de mes”.

“Hay que bajar impuestos”, aseguró.

Asimismo, Santilli criticó al gobierno nacional por el manejo de la pandemia en materia educativa y económica: “Creo que no hay Gobierno. ¿Sabés que significa esto? Significa que tenés que escuchar a los papás, a las mamás y a los chicos que estuvieron un año y medio sin clases. No hay Gobierno cuando no resolvés esa situación, con los protocolos, los cuidados y todo lo que tenés que hacer. No hay Gobierno cuando no escuchás al comerciante, que te dice: ‘Quiero laburar, no me pongas restricciones, conciliemos de qué manera puedo trabajar porque tengo llevar el pan a mi casa y pagarle el sueldo a la gente’”.

Y concluyó: “No hay Gobierno cuando los narcos avanzan y no pasa nada. Ahí está la discusión”.

