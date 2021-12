D’Onofrio reveló cuándo se enteró de la decisión de Gallardo

La decisión de Marcelo Gallardo con respecto a su futuro fue una gran incógnita que mantuvo en vilo a todo el mundo River por varias semanas, hasta que el miércoles 8 el propio Muñeco le puso fin al misterio y anunció su continuidad en una conferencia de prensa. Pero no fue hasta ese mismo día que comunicó su decisión puertas adentro, y el propio Rodolfo D’Onofrio lo reconoció…

“Me enteré el mismo día a la mañana, cuando llegué a River Camp, porque a nosotros nunca nos había comunicado una decisión. Lo abracé y le agradecí que continuara“, contó en una nota con el diario La Nación. Y agregó qué fue lo que le dijo Gallardo en ese momento: “Y él mismo dijo que mucho tenía que ver la parte del corazón, la emoción, el amor por River y la gente. El esfuerzo que hace es tremendo. Yo lo veo trabajar. Se dedica todo el día, le pone toda su energía. Tiene una actitud muy positiva y eso lo entiende el grupo. Cuando se está tan unido, es muy probable que se sigan logrando cosas”, completó.

Consultado por las virtudes de Gallardo, D’Onofrio eligió: “Marcelo cree en el mérito de la gente. Si un jugador juega, es porque hace méritos, está en un buen nivel. Nunca se comprometió con alguien por ser famoso o grande. Lo ha demostrado todo el tiempo. Y eso tiene que ver con algo que viene de atrás: River ha instalado una cultura diferente. Cuando decimos que volvió a ser River, es así. No vas a encontrar en estos ocho años ningún jugador de River que no haya respetado la conducta del manual de ética que tenemos y que se respeta por los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y empleados. No son cosas que imponemos, es el mundo en el que vivimos. Se ha logrado una armonía absoluta porque tenemos valores comunes“

¿SE METE EN POLÍTICA?

El ahora ex presidente del “Millonario” reconoció que se va a tomar unos días de descanso porque hace ocho años que no descansa en enero por tratarse del mes clave del mercado de pases. “Pero no me veo tomando sol en una reposera más de 30 días, porque seguro en algún lío me voy a meter”, advirtió. ¿Ese “lío” del que habla puede ser la política? “Quiero involucrarme y colaborar para ver si podemos crear un proyecto de país que sea vivible. El tema es que ya no hay que decir más qué hacer: el problema es el cómo. ¿Cómo hacemos para que haya más trabajo? ¿Cómo hacemos para que haya mejor salud? ¿Cómo hacemos para que haya mejor educación?”, cerró.

EL PRESENTIMIENTO QUE TUVO CON QUINTERO EN LA FINAL DE MADRID

“Me acuerdo que en el palco del Bernabéu tenía sentado al presidente de Real Madrid, al de España, al de la FIFA, al de la Conmebol… estaban todos. Y con Florentino hablábamos que River no podía perder porque estábamos en el campo de juego de Don Alfredo (Di Stéfano). Cuando entra Quintero, le digo: ‘este va a cambiar el partido’. Y antes de empezar, de casualidad, lo agarro a Juanfer y le digo: ‘hoy vas a hacer un gol y me vas a dar una gran alegría’. Se me ocurrió. No es que soy adivino, ni el sweater rojo ni nada. Se dio. Y al ratito me dice Florentino: ‘Oye, cómo juega este chaval’. Porque empezó a mover todos los hilos”, narró sobre el inolvidable 9 de diciembre de 2018.

