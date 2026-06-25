Duhalde dijo que “Milei tiene un carácter de mierda”

El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró hoy que el mandatario Javier Milei “es una persona que tiene un carácter de mierda” y “no tiene las condiciones para gobernar”.

“El presidente no tiene las condiciones para gobernar. Es una persona que tiene un carácter de mierda. No se puede vivir peleando”, señaló en declaraciones radiales.

El histórico dirigente justicialista marcó diferencias con el gobernador provincial, Axel Kicillof, por su falta de “cuna bonaerense” y nombró a Julio Alak y Jorge Ferraresi como dos posibles sucesores.

En el marco del lanzamiento de su Movimiento Productivo Argentino, Duhalde destacó que el espacio busca dar contención a las expresiones del peronismo y del radicalismo.

“Estoy convencido de que vamos a sacar por lo menos el 50% de los votos”, vaticinó con optimismo. (NA)