Récord de temperatura en Reino Unido para un mes de junio

eino Unido batió este jueves su récord de temperatura en un mes de junio, con 36,4 ºC, informó la agencia británica de meteorología, en un contexto de intensa ola de calor que también está afectando a otros países europeos.

El miércoles, con 36,1 ºC registrados, ya se había batido el récord anterior para un mes de junio, que databa de 1976, hace 50 años, cuando se alcanzaron 35,6 ºC.

Debido a la ola de calor, el servicio de ambulancias de Londres informó este jueves que la víspera se alcanzó un “récord histórico de intervenciones por emergencias” en la capital británica, debido al “calor extremo” que afecta al sur del país.

El servicio atendió 642 llamadas por emergencias vitales, como infartos u otros problemas respiratorios graves, y prestó asistencia a un total de 3.600 personas, “afectadas por desmayos, dificultades respiratorias o problemas cardíacos”, detalló el London Ambulance Service en un comunicado.

El servicio desplegó 400 ambulancias adicionales esta semana para hacer frente al aumento de actividad previsto.

La UK Met Office informó que la temperatura récord de 36,4 ºC, registrada este jueves, se alcanzó en el pueblo de Yeovilton, en el suroeste de Inglaterra, después de que el miércoles se llegó a los 36,1 más al este, en Gosport.

La temperatura récord llegó pocas horas después de que la UK Met Office anunciara que la alerta roja por “calor extremo”, emitida en muy raras ocasiones, fue prolongada hasta la noche del viernes para Londres y una parte del sureste de Inglaterra.

“Las temperaturas máximas a la sombra podrían superar los 36 ºC, llegando quizá a 38 ºC en algunos lugares”, indicó la UK Met Office en un comunicado.

La alerta roja está vigente desde el miércoles en gran parte del sur del país, siendo la segunda vez que se decreta, después de una primera en julio de 2022.

En aquella otra ocasión, hace cuatro años, la temperatura superó por primera vez en Reino Unido los 40 ºC (40,3 ºC en el este de Inglaterra). (AFP)