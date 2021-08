El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó hoy que el de María Eugenia Vidal fue “el gobierno de los vagos” y rechazó las críticas de la exgobernadora y actual precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires.

“Si es por calificar, yo calificaría al gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y de los malentretenidos. Porque ni siquiera venían a laburar a La Plata ni ella ni sus ministros”, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa que encabezó en Casa de Gobierno junto al ministro Nicolás Kreplak.

Así, Bianco remarcó que “yo hablo con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires y me cuentan que nadie les atendía el teléfono, nadie les contestaba un WhatsApp, nadie les respondía un llamado”.

“No estoy hablando de los intendentes de nuestra fuerza política, estoy hablando de los de la oposición de hoy”, apuntó.

De ese modo, el jefe de Gabinete respondió los dichos de Vidal, quien en un programa de televisión anoche dijo que el de Kicillof “es el gobierno del no: no podés salir, no podés abrir tu comercio, no podés abrir la escuela. También es el gobierno de la excusa: ‘Ah, pero Macri’ y ‘Ah, pero Vidal’. Así nos pasamos un año y medio”.

“Me causa entre gracia e indignación que Vidal nos diga ‘el gobierno de la excusa’. Este es el gobierno del trabajo, del esfuerzo, de la precaución. En una pandemia establecimos miles de medidas de cuidado, de sostén económico y social”, subrayó.

Sostuvo que, además, se avanzó “en poner en funcionamiento y mejorar el sistema sanitario” y se reconstruyeron “casi 300 mil escuelas” mientras “me puedo cansar de decir los desastres que hizo Vidal en el gobierno”.

“Este no es el gobierno de la excusa, sino de la explicación científica y de las respuestas ante problemas estructurales que se agravaron muchísimo en su gobierno”, continuó Bianco y resaltó que el Poder Ejecutivo provincial brinda “respuestas coyunturales y estructurales” a los problemas actuales.

Cuando se le preguntó qué opinaba de que Vidal haya dicho que “haría todo igual” en el gobierno y que éste “fue un aprendizaje”, el jefe de Gabinete expuso: “Los bonaerenses se dieron cuenta, por eso no la votaron, porque se dieron cuenta de que iba a volver a hacer todo igual, todo un desastre. Iba a ser la nada misma”.

“Que el gobierno fue un aprendizaje, seguro. Seguro que aprendió algunas cosas, Vidal. Aprendió a armar un esquema de aportantes truchos para ganar la elección y a poner nueve bases de espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires. Ese es un aprendizaje se va a llevar toda su vida, pero esperemos que no lo vuelva a hacer”, subrayó.

“La recomendación que le haría es que, visto y considerando que se escapó de la provincia de Buenos Aires y ya no es más ‘orgullosamente bonaerense’ porque pasó a ser ‘orgullosamente porteña’, se refiera a las situaciones de la Ciudad”, expuso luego.

“Se olvidó o nunca existió su infancia en El Palomar. Ahora es orgullosamente porteña y cambió su lugar de infancia. Parece que Vidal se crió en varios lugares al mismo tiempo. Es muy particular, nunca lo había visto”, ironizó Bianco.

