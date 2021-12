El mal momento de Guido Süller

Ya desde hace años Guido Süller tiene problemas en la vista. Nunca tuvo inconveniente alguno en contar su calvario visual, ya que muchas fueron las oportunidades en las que desde las redes sociales o en su paso por la tv ha revelado que veía muy poco.

Si bien desde tiempo lleva un meticuloso control de sus ojos, dado que ya atravesó operaciones por esta dolencia sobre todo en su ojo derecho, este último fin de semana todo se agravó por lo que debieron operarlo de urgencia. Fue al ir a un control al hospital Austral, cuando inesperadamente le explicaron que había que operar de urgencia.

Tras luchar desde hace años con sus problemas en la vista, Guido Süller debió ser operado de urgencia el fin de semana, ya que podía perder un ojo.

En diálogo con Paparazzi, Guido Süller explicó “Fue una operación de 3 horas, con anestesia local, intubado. Me vaciaron el ojo, literal. En realidad me tengo que hacer los dos ojos, pero ahora no puedo porque quedo ciego. Me van a hacer de a uno. Me vaciaron el ojo y me lo llenaron con gas. Es una bolsa que se desinfla sino”.

En tanto, agregó “Me sacaron una membrana que tenía pegada en la retina, que es la parte más delicada del ojo, detrás de todo donde están las neuronas. Me cosieron, me sacaron el cristalino del ojo. Y ayer, cuando me van a sacar el parche para ver cómo estoy la doctora ve que tenía desparramado el iris, el color del ojo, y la pupila, que en vez de ser redondita se estaba deformando”. Así fue que debieron operarlo de urgencia por segunda vez, para que no pierda definitivamente el ojo.

Durante la vacaciones de invierno Guido Süller se fue de vacaciones a Ushuaia para disfrutar de la nieve. El ex comisario de abordo se alojó en una cabaña en medio del campo, un lugar que parece salido de un cuento de hadas. “Bosque de lengas, montañas, nieve y sobre todo mucha paz”, describió en su Instagram por el típico árbol de la zona. Pero todo se le complicó después de sufrir una accidente mientras hacía culopatín.

Muy divertido, el mediático de 60 años pidió que lo graben mientras se tiraba por la montaña. Sin embargo, tomó mucha velocidad y no logró frenar a tiempo mientras por lo que terminó golpeándose fuertemente en la espalda, lo que le causó mucho dolor y debió pedir asistencia médica.

“Quiero que me hagan una radiografía, estoy tomando analgésicos y me duele el cuerpo, me golpeé pero me asusta lo del cuello y me gustaría saber cómo está la cervical y la columna”, contó Guido a Teleshow.

“Había una red porque si seguís del otro lado te vas a la ruta donde pasan los autos uno tras otro, la red me pegó, pasó por arriba de mi cuerpo. Me pegó en la cara y me tiró el cuello para atrás. Ahora, estoy para atrás”, explicó. (Primicias ya)

