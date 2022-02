El Turismo Carretera arranca el domingo 13 en Viedma y hay dos pilotos que no estarán en la primera fecha

La primera fecha del Turismo Carretera (TC) se llevará a cabo el próximo domingo 13 de febrero en en el autódromo de Viedma y de la misma no serán de la partida los pilotos Gastón Crusitta y Martín Serrano, mientras que se destaca el regreso de Matías Rossi a la competencia.

Crusitta es uno de los cinco corredores que debutarán en este campeonato, pero indicó en diálogo con Campeones: “Venimos lentos con el armado del auto porque no llegan elementos. No voy a la primera ni a la segunda, tal vez en la tercera estemos debutando. La idea es arrancar y ya no parar”.

Por su parte, Serrano tampoco disputará la primera fecha debido a que están realizando trabajos de reacondicionamiento en el Chevrolet con el cual competirá y esperará la segunda jornada del año para volver al TC.

La competencia del TC de 2022 tendrá un mini torneo y la “Copa de Oro” podría sumar un decimosexto integrante a los 15 ya habituales que salen de los 12 clasificados de la “Etapa Regular”, más los 3 de “Último Minuto”.

El nuevo candidato al título del TC accederá a la Copa si gana el mini Torneo que estará conformado por dos o tres fechas especiales, una de las cuales será la del “Millón” en el autódromo de Rafaela y la otra se disputará en San Juan, que es la denominada de “Las Estrellas” que se larga por sorteo.

El piloto que resulte vencedor de ese certamen conseguirá el ingreso a la “Copa”, siempre y cuando ya no esté entre los 12 clasificados por la sumatoria de puntos.

Matías Rossi regresa al TC donde ya no estará Ortelli.

El piloto Matías Rossi regresará a la competencia del Turismo Carretera de la cual ya no será de la partida Guillermo Ortelli, quien director Deportivo en el JP y trabajará con Agustín Canapino.

Los corredores que participarán de la competencia durante el año son: Mariano Werner (Ford), Mauricio Lambiris (Ford), Agustín Canapino (Chevrolet), Juan Pablo Gianini (Ford), Luis José Di Palma (Ford), Leonel Pernía (Torino), Marcelo Agrelo (Torino), Jonatan Castellano (Dodge), Christian Ledesma (Chevrolet), Esteban Gini (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Emanuel Moriatis (Ford).

También estarán: Diego Ciantini (Dodge), Nicolás Bonelli (Ford), Juan José Ebarlín (Chevrolet), Santiago Mangoni (Chevrolet), Norberto Fontana (Chevrolet), Pablo Costanzo (Torino), Facundo Della Motta (Dodge), Cristian Dose (Chevrolet), Juan Catalán Magni (Ford), Nicolás Cotignola (Torino), Leandro Mulet (Dodge) y Germán Todino (Torino).

En tanto, participarán del certamen: Julián Santero (Ford), Martín Serrano (arranca en ls segunda fecha con Chevrolet), Sergio Alaux (Chevrolet), Augusto Carinelli (Chevrolet), Mathías Nolesi (Ford), Facundo Ardusso (Chevrolet), Juan Martín Trucco (Dodge), Martín Ponte (Chevrolet), Marcos Landa (Torino), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Juan Martín Bruno (Torino) y Lionel Ugalde (Torino).

Además correrán: Christian Iván Ramos (Dodge), Federico Iribarne (Dodge), Gastón Ferrante (Torino), Diego De Carlo (Chevrolet), Alan Ruggiero (Ford), Emiliano Spataro (Torino), Andrés Jakos (Toyota), Nicolás Trosset (Ford), Valentín Aguirre (Ford), Juan Bautista De Benedictis (Ford), Kevin Candela (Ford), Ayrton Londero (Torino), Gastón Crusitta (empezará una o dos fechas después con Dodge), Gabriel Ponce de León (Ford), José Manuel Urcera (Torino), Matías Rossi (Toyota) y Camilo Echeverría (Chevrolet). (NA)

