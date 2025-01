Emiliano Pinsón contó que podría recibir en España un tratamiento experimental contra el Parkinson

Emiliano Pinsón recibió una gran noticia en su lucha contra el Parkinson: viajará a España para intentar aplicar a un “protocolo de experimento” que consiste en una vacuna en desarrollo.

El periodista contó la novedad en sus redes sociales y fue muy bien recibido por sus seguidores, que apoyan su fuerza de voluntad para mejorar cada día.

Pinsón explicó: “La buena noticia del día es que me dijeron que me aprobaron o me dieron el ok para poder hacer una prueba en una clínica que está con un protocolo de experimento”.

Enseguida, el comunicador continuó: “Tiene que ver con una vacuna, con un tratamiento contra el Parkinson, con la patología exacta que tengo yo, que es particular”.

Asimismo, Pinsón recordó que la “atrofia multisistémica no es común porque nace en el cerebelo y no en el cerebro como los demás”.

En esa línea, siguió: “Hace un tiempo que hay un laboratorio que puso a prueba un tratamiento que dio un 80% de positividad en esa fase 1, ahora hay una fase 2, insisto, experimental y hay una clínica de la Universidad de Pamplona que la toma. Yo me contacté con ellos, mandé mucho material y, como me voy a Europa ahora, voy a aprovechar para ver si me pueden revisar”.