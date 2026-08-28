Estudio científico señala que comer menos es una posible vía contra el envejecimiento

Un estudio de la Universidad de Yale descubrió que reducir las calorías tiene un beneficio propio sobre el tejido graso, sin importar los kilogramos que se pierdan.

La investigación, publicada en la revista Nature Aging, analizó a 42 personas que disminuyeron su consumo calórico entre un 11% y un 14% durante dos años.

El estudio identificó que esta restricción moderada reduce los niveles de una proteína llamada complemento C3, vinculada a la inflamación crónica y el envejecimiento.

El equipo encontró que la fuente de esta proteína es el tejido graso y no el hígado, como se creía.

Ahora, los científicos estudian si fármacos ya aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos podrían suprimir la producción de la proteína en humanos.