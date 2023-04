Falcón Pérez ratificó su decisión de cobrar penal para Racing ante Independiente: “Termina de empujarlo adentro”

El árbitro Yael Falcón Pérez, quien quedó en el ojo de la tormenta tras sancionar un penal para Racing que generó polémica en el clásico de Avellaneda, ratificó su decisión y aseguró que el jugador de Independiente Nicolás Vallejos “termina de empujar” adentro del área al lateral Facundo Mura.

“Observé eso, que empezó empujándolo afuera y termina adentro”, explicó el juez del encuentro en declaraciones a TyC Sports luego de las críticas recibidas por su decisión, que fue avalada por el VAR.

En tanto, agregó: “No podemos hablar. No la vi todavía. Lo que yo observé en el campo fue eso, que empezó empujándolo afuera y terminó empujándolo adentro. Los jugadores me decían que no entendían, pero el empujón es cuando empieza y termina”.

A los 35 minutos del primer tiempo, con Independiente en ventaja por 1 a 0, Nicolás Vallejos le cometió una infracción a Facundo Mura y Yael Falcón Pérez cobró penal, que después fue cambiado por gol por el mediocampista paraguayo Matías Rojas, al considerar que fue sobre la línea del área.

La determinación del árbitro generó reclamos de todo Independiente, con el capitán Iván Marcone a la cabeza, y hasta el ex delantero Sergio “Kun” Agüero se expresó para cuestionar el accionar.

“Esto es un robo a mano armada. No sé qué estaban haciendo los del VAR para ayudar a Yael. ¿Por qué no lo ayudan? Que encima es horrible dirigiendo. ¿Están jugando al Valorant? No entiendo qué hacen. Tienen que habilitar los audios del VAR, que se escuche lo que se habla. Como si fuera la caja negra de un avión. Es como la mano que no le cobran a Sarmiento contra Tigre. Mano clarísima. Yo no entiendo esas cosas”, disparó el “Kun” en medio de una transmisión en vivo.

