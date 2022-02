“Fue una semana que me movilizó en todo sentido, pero internamente sabía que el domingo era mi último partido”

Uno de los momentos más emotivos que entregó el ascenso de Liniers al Federal A tuvo que ver con la despedida oficial de Facundo Lagrimal, quien luego de 20 años en la institución decidió colgar los botines y despedirse del Chivo.

“Me sentí raro toda la semana. En Olavarría también me pasó. Internamente sabía que cuando Liniers deje el torneo, iba a ser mi último partido en el club. Así me movilizó bastante. Esta vez no me temblaron las piernas, ni nada. Estuve concentrado y esperando el llamado. Fue mi último partido y estoy muy agradecido al fútbol”, comentó.

“Los dirigentes me dijeron que me quede a disfrutar del Federal A, el técnico lo mismo. Los chicos también me pedían que me quede, pero ya la venía pensando mucho. Hoy me cuesta pensar que no voy a volver más al club”, agregó emocionado.

“Me emocionaron los mensajes que me llegaron y me la pasé moqueando todo el lunes. Mi primer partido regional fue en 2001, en un 0-1 con Bella Vista, con gol de Arriagada. Tengo 40 años y fueron 20 en Liniers. Ahora está todo dado para ir Pigué y devolverle algo al club de mi pueblo. Fue todo una carrera en el club, salvo un préstamo a Alvarado. En el medio pasaron muchos jugadores, muchos amigos y gente a la cual le estoy eternamente agradecido”, repasó Cachi.

“Y los técnicos lo mismo. Todos te dejan algo. El Titi fue el que mejor me hizo andar”, apuntó.

“Liniers está creciendo como institución y logró un salto de categoría. Ahora hay que demostrar si está preparado, que yo creo que sí. Hay que seguir por ese camino y apostando por las formativas. Ese es el secreto”, cerró.

Los refuerzos para el Federal

El arquero Julio Arias y los volantes Emanuel Tamalet y Franco Franzino se convirtieron en los primeros refuerzos para el Federal A. En tanto, el elenco albinegro también sumará a los experimentados volantes Humberto Vega (ex Almagro y Platense) y Matías Sarraute (ex Aldosivi).

Comentarios

comentarios