Furor por el tráiler oficial de “Regresa a Hogwarts”

HBO Max reveló esta semana el tráiler oficial y las imágenes principales de Harry Potter 20º Aniversario: Regreso a Hogwarts. La reunión de los actores de la saga se podrá ver en forma de especial por esa plataforma a partir del 1 de enero de 2022.

El especial retrospectivo invita a los fans a un mágico viaje en primera persona a través de una de las franquicias cinematográficas más queridas de todos los tiempos, ya que reúne a Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson y otros miembros del reparto para celebrar el aniversario de la primera película de la franquicia, Harry Potter y la piedra filosofal.

Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart se pueden ver también en este primer tráiler.

Los fanáticos esperan con muchas expectativas este especial y por eso el lanzamiento del tráiler causó furor en redes sociales.

El 20º aniversario de Harry Potter: Regreso a Hogwarts está producido por Warner Bros. Unscripted Television en asociación con Warner Horizon en el icónico Warner Bros. Studio Tour London-The Making of Harry Potter. El especial cuenta con la producción ejecutiva de Casey Patterson, de Casey Patterson Entertainment (A West Wing Special to Benefit When We All Vote) y Pulse Films (Beastie Boys Story).

Fuente: Revista Pronto

Comentarios

comentarios