Guardiola sobre Rodri, el Balón de Oro: “El fútbol español en la última década hizo cosas increíbles”

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló en rueda de prensa sobre el reciente reconocimiento a Rodrigo Hernández como ganador del Balón de Oro, un logro histórico tanto para el jugador como para el club “Citizen”: “Hace años no nos habríamos imaginado que un jugador nuestro recibiría este prestigioso premio”.

Guardiola espera que este galardón, sea una fuente de energía extra para el mediocampista español, motivándolo para las próximas temporadas, cuando vuelva de su lesión.

El técnico español que no asistió a la gala, también comentó sobre la ausencia de otros nombres importantes como Erling Haaland, otro de los favoritos para el galardón, y el Real Madrid: “Quieren ir, está bien; no quieren, está bien. La gente es libre de ir o no ir. Si hay una votación, luego tienes que aceptar el resultado”.

Guardiola hizo un paralelismo con el caso de Vinícius Jr. señalando que, al igual que Haaland el año anterior, el brasileño también habría sido un justo ganador: “Si Vinícius hubiera ganado el Balón de Oro, habría sido más que merecido. Como la temporada pasada con Haaland”, Reconoció, recordando que jugadores como Xavi e Iniesta también merecieron el premio en su momento, pero coincidieron con la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El ex entrenador del Barcelona celebró, además, que este reconocimiento a Rodri represente un logro para el fútbol español, una liga que brindó grandes figuras en la última década.

Recordó la influencia de entrenadores y jugadores que llevaron a España a ganar títulos importantes, como el Mundial en 2010 y las Eurocopa, pero que nunca alcanzaron el Balón de Oro: “El fútbol español en la última década hizo cosas increíbles… y nunca fueron capaces de ganar el Balón de Oro”.

Finalmente, Guardiola felicitó al técnico Carlo Ancelotti, quien fue nombrado mejor entrenador durante la gala, y cerro su intervención con una nota de humor sobre la importancia de su propio papel: “Sin mí no lo habría ganado, sí, seguro”, dejando ver su satisfacción por el logro alcanzado.

