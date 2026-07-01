Hospitalizados cinco niños y un adulto tras ser alcanzados por un rayo en República Checa

Cinco niños y un adulto fueron hospitalizados tras ser alcanzados por un rayo en un campamento de verano en la localidad de Cimerí, en el sur de la República Checa, informó este miércoles la cadena pública CT24.

Los menores, de entre 10 y 15 años, fueron trasladados al hospital de la citada localidad, donde permanecen en la unidad de cuidados intensivos en estado estable.

Por su parte, el adulto fue llevado en helicóptero a otro centro sanitario de la vecina ciudad de Ceské Budejovice, donde quedó también ingresado.

Uno de los jóvenes sufrió quemaduras leves en las extremidades inferiores, según precisaron fuentes del centro médico en el que se encuentran ingresados los niños.

De acuerdo con los servicios de emergencia, el rayo impactó primero contra un árbol y, a consecuencia de ello, una descarga secundaria alcanzó a los cinco menores y al adulto, quienes se encontraban en el interior de unas tiendas de campaña.

Las fuertes tormentas que azotaron la República Checa durante la noche del martes al miércoles provocaron interrupciones en el transporte público, cortes de electricidad y numerosos incidentes materiales, reportó hoy la emisora Radio Praga.

La compañía energética CEZ informó de que alrededor de 4.500 puntos de suministro permanecían sin fluido eléctrico este miércoles.

Además, en varias regiones del país se registraron inundaciones en sótanos y caídas de granizo, que llegó a alcanzar los cinco centímetros de diámetro.

El temporal, que ha puesto fin a una ola de calor extremo, causó además diversas averías en las conexiones ferroviarias, entre ellas un fallo en el sistema de señalización que limitó la circulación de trenes en la línea que conecta Praga con Benesov. (EFE)