Jefe de Gabinete aclaró que el gobierno no va a devaluar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cargó contra “el poder económico” que está “operando en los mercados” para debilitar al Poder Ejecutivo.

“No es mucho lo que hay que hacer para que el mercado dé algunos signos negativos, por suerte hoy se calmó, bajó un poco. Para mí, estas volatilidades no creo que fueran razonables en este momento, pero cuando hay intereses políticos en juego eso es fácil de implementar”, planteó.

“La base monetaria está estable, no gastamos más de lo que ingresa, tuvimos 6 meses de superávit fiscal, no se emite más que para comprar dólares, ¿Cuál es el motivo por el cual podría subir el dólar o aumentar la inflación? No hay. Siempre hay quien especula y siempre hay quien pretende que exista cierta inestabilidad política”, insistió.

Francos dejó en claro que el Gobierno no va a devaluar y que la salida del cepo por el momento no se dará: “El presidente lo toma con enorme prudencia, no es un alocado que va a tomar una decisión si existe un riesgo al momento de tomarlo”.

“La salida del cepo es algo que tiene que ser muy meditado y un paso que se tiene que dar con mucha seguridad. No se si será este año, hay que esperar el momento adecuado”, explicó.

“Parece que a veces los mercados esperan medidas y no aceptan cierta razonabilidad en las medidas de continuidad que se toman”, agregó en relación al impacto negativo que tuvieron las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado viernes. (Infobae)

