El conductor subió a sus redes un descargo en el que admite su vínculo con Benvenuto pero niega enfáticamente que haya sido un abuso. “Tengo una necesidad imperiosa de salir a decir mi verdad. Necesito por favor que me sigan escuchando”.

Angustiado y con un hablar muy pausado, Jey Mammón rompió el silencio a través de un video que subió a su cuenta de Instagram. Allí, citó algunos de los puntos mencionados en la denuncia para reafirma su inocencia. Aquí, lo más destacado.

– “A Lucas lo conozco. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta y dice que tenía 14 años. Él, en esa fiesta, tenía 16. Ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo”.

– “Esta semana se desmenuzó un tuit de 2011 donde yo hablaba de mi ex Lucas. Dieron por sentado que era este Lucas y es él, tuve un vínculo, una relación con él. No voy a poner bajo la alfombra ni el tuit ni mi relación. En ese momento, él tenía 19 años”.

– “Algunos pedían que se haga captura de ese tuit antes de que lo borrara pero yo no voy a poner abajo de la alfombra, ni el tuit ni mi vínculo con él en esa fecha 22 de diciembre 2011 Lucas tenía 19 años. No pongo abajo de la alfombra, ese tweet no pongo abajo de la alfombra, el vínculo que tuve con él como tampoco puse abajo de la alfombra en su momento esa relación porque íbamos de la mano por la calle”.

– “Yo entiendo que Lucas necesita evidentemente sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas. No es el sanar su historia acusándome a mí de cosas que yo no hice. No es así”.

“No quiero pacto ni acuerdo. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el juicio a la verdad. Lo necesito y los elementos están para que lo pueda llevar a cabo”.- “Necesito negar todo lo que dicen porque me hace mierda. No es cierto”.

– “Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona, jamás”- “Yo necesito recuperar mi vida. Así tan simple como se los digo”.

