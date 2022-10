Jin de BTS tocará con Coldplay en los shows que hará en River

A días que Coldplay lleve adelante los 10 recitales que hará en la Ciudad de Buenos Aires, en el estadio Monumental de River, la banda británica sorprendió con un anuncio que enloqueció al BTS Army: invitó a Jin para lanzar The Astronaut, el primer single como solista del coreano.

La noticia la dio a conocer el propio Jin en su cuenta de Twitter, donde reveló una conversación con el líder de Coldplay. “Con tu permiso, ¿te gustaría venir a Argentina la semana que viene a cantar “The Astronaut” con nosotros?”, le escribió Martin a Jin.

A new message has arrived from Chris Martin for Kim Seokjin.

‍ 안녕, 내 동생 진!

‍ Hey, my bro! My Superstar#진 #Jin #TheAstronaut #JinXColdplay @Coldplay pic.twitter.com/h6LODffCyI

— BTS_official (@bts_bighit) October 20, 2022