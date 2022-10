Jorge Brito reveló cómo Gallardo le contó que no iba a seguir en River

Jorge Brito, presidente de River, reveló como Marcelo Gallardo le comunicó que no seguiría como entrenador del equipo y aseguró que ya trabajan en la elección de su sucesor y el plantel de cara a la próxima temporada.

“Cuando termino el partido con Platense, me llamó Matías Biscay al vestuario y ahí fui a verlo a Marcelo. Ahí me contó la triste noticia, me dijo ‘Jorge, vos me habías pedido que cuando llegara este momento te lo dijera lo antes posible’, me dijo que había sido un año muy difícil, cosa que ya habíamos charlado muchas veces”, reveló el mandamás de la entidad de Núñez.

En la misma línea, explicó: “cuando Biscay me llamó, me imaginaba lo que Marcelo me iba a decir porque no había mucho para charlar después de un triunfo contra Platense un miércoles a las 12 de la noche”.

“A lo largo de los casi nueve años hubieron muchos momentos en los que charlamos con Marcelo de qué es lo que viene, de cómo seguimos, pero esta vez encontré una persona muy dolida por la decisión pero muy aplomado, muy convencido y decidido, era algo ya determinante”, remarcó sobre la decisión del técnico más exitoso de la historia de River.

