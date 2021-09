Jujuy Jiménez denunció a un acosador

La actriz Sofía Jujuy Jiménez fue víctima de un caso de acoso sexual en el ascensor de un hotel de Buenos Aires, por parte de un hombre al que acusó en varias ocasiones y que tras el acercamiento, la hostigó a través de las redes sociales.

“Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo. Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy y va y me busca. Lo hizo la primera vez en Gardiner, denuncié y nunca nadie se enteró porque dije: ‘Lo voy a dejar correr’“, relató Jiménez a través de historias en Instagram.

Jujuy había anticipado que iba a denunciarlo para habilitar una causa penal, y reconoció que estaba “asustada”.

De esta manera, tras hacer la denuncia correspondiente y, como medida preventiva, le dieron un botón antipánico para hacer aviso a la policía en caso de que el hombre vuelva a acercarse a ella.

También a través de las redes sociales, la actriz mostró el aparato y explicó su funcionamiento para que otras mujeres se animen a pedirlo en casi de estar viviendo alguna situación similar.

“Estoy muy nerviosa en este momento, pero al mismo tiempo siento que lo tengo que hacer. Me pongo en el lugar de un montón de mujeres que quizás están pasando por situaciones así o peores, y es horrible”, insistió Jujuy. (Rating Cero)

