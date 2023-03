Julián Álvarez y el significado de ganar la Copa del Mundo: “Es historia pura porque va a quedar para siempre”

El delantero argentino Julián Álvarez, pieza clave de la Selección argentina para el título logrado en el Mundial de Qatar 2022, reveló lo que significa la gesta histórica y contó detalles inéditos durante la concentración del plantel.

“No pasó tanto tiempo y, como va todo tan rápido, uno todavía no cae o no toma dimensión. Pero la verdad es que trato de disfrutarlo al máximo porque lo que vivimos fue una locura y es historia pura porque va a quedar para siempre”, comentó Álvarez.

Luego, el actual jugador del Manchester City admitió: “La verdad es que superó un poco las expectativas el Mundial. En Eliminatorias y en todos los torneos venía jugando Lautaro (Martínez) como delantero y lo estaba haciendo muy bien, hizo muchos goles. Yo sabía que iba a estar para sumar desde donde me toque y Lautaro no estuvo tan bien físicamente y estaba preparado y supe ayudar al equipo”.

Posteriormente, en diálogo con TyC Sports, el ex River analizó lo que fue la semifinal frente a Croacia, partido que Argentina goleó 3 a 0 y el atacante marcó por duplicado, logrando así, llegar a los cuatro tantos mundialistas en su primera incursión.

“La agarré atrás de la mitad, empecé a correr con la pelota y vi que cruzaban Rodri (De Paul), Nahuel (Molina), pero en el momento en que iba llevando la pelota no veía un pase claro. Yo seguía derecho, me fue quedando, choqué y adentro. Que quede así, hermoso. Vale uno, como sea”, expresó sobre la jugada que pasó como una tromba y no frenó hasta firmar el 2-0.

Luego, dio más detalles: “Cuando la agarrás tan lejos del arco, no pensás que va a ser gol. Fui yendo hasta que me fue quedando ahí, con un poco de suerte, y adentro. Pasaron Rodri y Nahuel, pero la pelota no iba tan bien, y no vi el pase claro”.

El tercer tanto será siempre recordado por la enorme corrida que realizó Lionel Messi, en la que ridiculizó al defensor croata Joško Gvardiol: “Es un 90% de Messi y un 10% mío”.

“Yo solo la tuve que empujar. La jugada que hizo fue increíble. Una vez que llegué al área, solo esperaba que me llegara la pelota. Él empezó para acá, para allá. Uno siempre confía en el compañero, pero más siendo él teniendo la pelota ahí”, detalló.

Pese a que el delantero de 23 años había marcado el tanto, sus compañeros fueron a celebrarlo con Messi, y ante esto, aclaró: “Fue así, fue un 90-10, había que ir a abrazarlo a él. Festeja atrás del arco y yo voy ahí también porque era de él el gol”.

Por otra parte, Álvarez reveló las dos cábalas que mantuvo durante el Mundial. La primera tenía que ver con el truco, que se jugó mucho en la Universidad de Doha, donde concentró el plantel dirigido por Lionel Scaloni.

“Tenía una cábala con el Chiqui (Tapia – presindente de AFA). En el torneo de truco jugábamos con Enzo (Fernández) y Alexis (Mac Allister) que perdimos y después en el día a día jugábamos con Enzo y Lautraro (Martínez). Después del primer partido, dos días antes del partido jugábamos a la noche en la pieza del Chiqui contra ellos”, reveló el delantero.

“Antes del primer partido (la derrota ante Arabia Saudita) no jugamos y después fuimos a jugar y quedó, como ganamos el segundo quedó como cábala y era casi todos los días. Siempre nos sacábamos una foto cuando terminábamos de jugar, la misma foto”, explicó.

Finalmente reconoció un seguro ‘ritual’: “Con Enzo y Chiqui también. Antes de salir al estadio teníamos la charla técnica, antes de la charla técnica bajábamos el ascensor y el Chiqui estaba ahí para saludarnos a Enzo y a mi, siempre ahí, religiosamente”.

Pero agregó un detalle que generó risa: “Si por algún motivo nosotros habíamos pasado antes y él todavía no había bajado nos hacía volver hasta ahí para saludarlo”.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas argentinos: “Gracias no solo por los mensajes de las redes, también por el apoyo que nos brindaron en Qatar y por lo que vivimos cuando volvimos a la Argentina. Desde cada rincón del país llegan saludos y videos y es emocionante que se sientan tan identificados. Que lo disfruten y nos apoyen, que nosotros vamos a seguir dando todo por esta camiseta”, sentenció.

Comentarios

comentarios