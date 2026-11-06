La CGT Bahía Blanca expresó su solidaridad con los trabajadores de la papelera de Tornquist

La CGT Bahía Blanca difundió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con los 160 trabajadores de la Papelera del Sur, tras el cierre de la planta de Tornquist.

La central obrera señaló que la pérdida de los puestos de trabajo afecta a unas 160 familias y también al conjunto de la comunidad, en una ciudad de poco más de 7.000 habitantes.

“El dolor de 160 familias que quedan sin trabajo y con una gran incertidumbre, los dirigentes del Sindicato poniendo el cuerpo frente a sus compañeros y toda una ciudad afectada. Hace tiempo que sostenemos desde esta central obrera cuales son las consecuencias de no tener una política productiva y de incentivar la insensibilidad priorizando la rentabilidad por sobre las personas”, señala el comunicado de la CGT local.

En el documento, la CGT cuestionó la falta de una política productiva y sostuvo que las decisiones económicas deben priorizar a las personas por encima de la rentabilidad empresarial.

“No son discusiones de política partidaria, son planteos que hacen al origen de la representación de un pueblo, son discusiones que hacen a la génesis de un sistema representativo. Las políticas tienen que tener como centro a las personas en su conjunto, no a un pequeño grupo que multiplica sus fortunas año tras año a costas de la vida de todo el resto”, sigue el escrito.

“El impacto de cerrar una industria que ocupa 160 trabajadores en una ciudad de poco más de 7000 habitantes es muy grande y no solo afecta a quienes sufren en forma directa el despido”, menciona.

Además, expresó su acompañamiento a los trabajadores y a la comunidad de Tornquist, y manifestó su disposición para colaborar en todo lo que esté a su alcance para resolver la situación.

“Hacemos nuestro el dolor de los trabajadores afectados, nos solidarizamos con ellos y con toda la comunidad de Tornquist y nos ponemos a disposición para ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance para resolver esta situación”, agregó la dirigencia sindical local.

FOTO: Noticias Tornquist