La controversia del jurado de Masterchef por un plato de Levinton

Este lunes, el difícil desafío de comida marroquí desconcertó a varios participantes, no sólo por el método de cocción. Para algunos, la cantidad de condimentos fue el principal obstáculo para convencer al jurado. Para otros, la presentación.

En esta ocasión, el reality conducido por Santiago del Moro y que tiene como jurado a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular le propuso a sus participantes cocinar un “tajine marroquí” acompañado de un cuscús.

¿Qué es el tajine?: es un recipiente para cocinar fabricado en barro cocido, y compuesto por un plato hondo y una tapa de forma cónica. Además de al recipiente, también se llama tajine al guiso que se prepara en él, de la misma forma que ocurre con los calderos, paellas, y otros utensilios de cocina, que dan también nombre a los platos preparados en ellos.

“Si hablamos de gastronomía marroquí, hay un utensilio que es emblema de esta, que lo tienen frente a ustedes: la famosa Tajine. Es ideal para tipo de cocciones largas, que queremos mucho sabor. Lo que hace es conservar todos esos líquidos que ayudan a intensificar todos esos sabores tan característicos de esta gastronomía” explicó Damián Betular.

En la misma línea, Germán Martitegui lo complementó: “A lo largo de la historia, muchos platos populares han adoptado el nombre del recipiente donde se cocina. En este caso ustedes hoy van a tener 60 minutos para preparar un tajine y además lo van a tener que acompañar con un cuscús”.

Sin embargo, esta conexión y complementación entre Damían Betular y Germán Martitegui, iba a desaparecer a lo largo del programa, especialmente a la hora de hacer la devolución del plato de Joaquín Levinton.

Primero, Martitegui le confirmó a Joaquín que efectivamente su plato tenía gusto a Marruecos, hecho que el participante festejó, pero inmediatamente le arruinó sus ilusiones con un contundente “pero ahí quedo”.

“Le falta líquido. El cuscús absorbe el líquido. Un líquido que una todo que guarde todo. Pero me parece que los sabores están, vas bien encaminado” explicó Martitegui. El participante le respondió: “¿Sabés de lo que tenia miedo? De ponerle agua de más y que se diluya el sabor”.

Por su parte, Damián Betular no estuvo para nada de acuerdo con la devolución de su colega: “Acá gusto a Marruecos no hay. Ni agua ni Marruecos. La verdura está mal cortada, parece que te caíste en el camino. La carne está bien cocida pero cuando lo abro no es lindo. Mirá, vos abrís esto y no es lindo” sentenció. (Rating Cero)

