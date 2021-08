La dura crítica de Érica Rivas al mundo del espectáculo

“A mí la actuación me salvó” dijo Érica Rivas en diálogo con los directores Jazmín Stuart y Mariano Hueter en el ciclo DAC Ficciones Cortas. “Es sanadora, para mí. Si yo no tuviera la actuación, estaría enferma”, señaló en la quinta temporada del programa que puede verse en la plataforma CineAr. Además, Rivas se refirió a algunas situaciones del mundo del espectáculo que empañan la disciplina, vinculadas con la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Así, consideró que la edad, en el ámbito de la actuación y el entretenimiento, constituye otro “factor de opresión”.

Todo comenzó con una pregunta de Stuart. “¿Que sentís respecto de los roles femeninos y cómo va cambiando la narrativa a medida que van cambiando patrones culturales?”, indagó la actriz y directora. “Es una cosa difícil, vos lo sabés también”, respondió Érica. “Es uno de los temones. Es como si te dijera de escalar el Everest. Y si no lo hacemos juntas, no lo vamos a poder hacer solas. El cambio es muy lento. Y lamentablemente, me siento muy sola. Y creo que muchas mujeres también se deben sentir solas”, añadió.

Luego, Rivas dijo que algunas de estas críticas pueden ser vistas como “privilegios de una actriz que tiene un montón de trabajo y que puede decirlo”. “Creo que el patriarcado está en todos lados, incluso en nosotras. Eso es algo que hay que pensarlo todo el tiempo, y todo el tiempo discutirlo, todo el tiempo saber que te van a decir que estás loca, que sos una rayada, que sos una pesada, que sos una intensa”, continuó.

Después, ahondó en la cuestión de la edad. “Las mujeres, cuando somos grandes, somos indeseables”, manifestó. “El otro día me dijeron una cosa de las categorías del porno, sobre el término MILF [referido a mujeres mayores que son atractivas], que es sobre las madres. En los hombres no hay… Está el sugar daddy, pero no es lo mismo”, sostuvo. También, la actriz contó que tiene ilusión de que esto pueda cambiar para las próximas generaciones. “Pienso en las chicas jóvenes, todas las cosas que hice y que dije y que haré, son para ellas. Porque lo nuestro no creo que vaya a cambiar”, expresó.

Durante la charla, Rivas dijo que, para ella, actuar es una forma de activismo. “Encima soy antiespecista, imaginate. Además de feminista, soy antiespecista… ¡pesada!”, bromeó. Finalmente, hacia el cierre de su intervención, explicó que para ella es importante “hacer entender esto a la gente que escribe, a los que no son feministas o a los que no tienen atravesado el feminismo o no quieren tenerlo atravesado, que el feminismo no es una cosa de mujeres solamente”. “Viene desde hace mucho, no soy yo, que soy súper poderosa mina. Porque no, porque me enfermo, porque tengo miedo de que no me llamen más para trabajar, porque me quedo sola cuando denuncio. No soy una súper mina, no existen las súper minas: todas estamos atravesadas por el patriarcado, los hombres también, y no nos damos cuenta”, concluyó. (La Nación)

