El titular de la Agencia de Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Hábitat del Municipio, Diego Palomo, informó que los trabajos de limpieza y saneamiento del exCentro de Compras de Colón y Brown podrían extenderse durante uno o dos meses más de lo previsto inicialmente.

En declaraciones a DE LA BAHÍA, explicó que durante la primera jornada trabajaron cerca de 50 personas entre profesionales, técnicos y operarios, además de efectivos de Policía Ecológica y Bomberos y señaló que “actualmente, el operativo cuenta con unas 20 personas que trabajan por turnos”.

Palomo señaló que las tareas demandarán más tiempo debido a la cantidad de residuos acumulados en los pisos superiores y las dificultades para trasladarlos y describió que en algunos sectores encontraron capas de materia fecal de entre 20 y 30 centímetros, lo que representa un riesgo sanitario, ambiental y para la estructura del edificio.

El procedimiento incluye inspecciones de seguridad, limpieza manual con elementos de protección, aplicación de hipoclorito de sodio y cerramiento de los sectores por los que ingresan aves y roedores.

Explicó que los residuos son trasladados a un sector especial del relleno sanitario.

Además, indicó que el Municipio mantiene el trabajo con las personas en situación de calle que permanecían en las inmediaciones y que espera los informes técnicos para evaluar posibles acciones legales contra los responsables del inmueble.

Por último, aclaró que la situación del edificio del exBanco Hipotecario es diferente y que ya se realizaron dos jornadas de limpieza y retiro de nidos de palomas en el frente.