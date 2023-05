La respuesta de Pezzella a las críticas para la Selección argentina: “No nos entra una bala”

El defensor Germán Pezzella respondió hoy a las críticas para la Selección argentina por la conquista en el Mundial de Qatar, dado que los uruguayos Diego Lugano y Sebastián Abreu cuestionaron los arbitrajes, y aseguró que al conjunto albiceleste no le “entra una bala” porque “no hubo ayudas y sí mucho trabajo”.

“A los argentinos siempre nos tildaron de cancheros o de un montón de cosas, pero no nos entra una bala. No me importa lo que digan u opinen. Si hubieran estado con nosotros, hubieran visto que no hubo ayudas y sí mucho trabajo. El que saca méritos no sabe cómo se fue creando este camino”, expresó Pezzella en declaraciones a TyC Sports.

Lugano había declarado al respecto: “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de (Lionel) Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo”.

Abreu, por su parte, señaló: “Si haces un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros no. El penal de la final de (Ángel) Di María no es y el de Messi con Polonia tampoco”.

El mediocampista Guido Rodríguez, en tanto, también se manifestó sobre los dichos de los ex jugadores uruguayos: “Está claro que sacarle mérito a lo que venimos haciendo es difícil. Pero estamos tranquilos y sabemos lo que trabajamos. Cuando se consiguen cosas importantes estás expuesto a que la gente salga a hablar”, dijo.

Por otro lado, los futbolistas del Betis bromearon sobre el futuro de Messi y lo invitaron a sumarse al elenco español en la próxima temporada.

“Lo importante es que sea feliz. Él lo decidirá con su familia y su gente. En el Betis le abrimos la puerta, no tenemos problema. Si quiere venir, lo vemos. Para España también sería importante por todo lo que genera”, remarcó Pezzella entre risas.

