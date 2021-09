La sinceridad de Gallardo en dos frases: su futuro y el deseo de ganar el torneo local

River goleó a Newell’s por 4-1 en la ciudad de Rosario, Marcelo Gallardo habló después el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional y fue consultado respecto a si ya sabe qué será de su futuro después de diciembre: “No estoy en posición de poder contestar lo que voy a hacer de acá a fin de año porque todavía no lo tengo resuelto”, aseguró Gallardo, entrenador de River, en diálogo con TNT.

“Disfrutaré este tiempo con la cabeza ocupada como hasta ahora, tratando de armar rompecabezas y tratando de conformar el mejor equipo posible para ver si de una vez por todas podemos ganar esta Liga”, aseguró Gallardo, quien hasta el momento en su exitoso ciclo en River no pudo conquistar ningún torneo local.

Ante una nueva pregunta sobre su futuro más allá de este año, Gallardo volvió a explicar: “Si me pongo a pensar en lo que va a ser de acá a fin de año… Trato de no hacerlo porque me evita un gran desgaste mental y me quita muchísima energía”.

“Prefiero gastar las energías en las cosas que hoy me ocupan, que es entrenar a un equipo que siempre exige y buscarla las formas y las vueltas para que gane y juegue de la mejor manera posible”, agregó.

EL ANÁLISIS LUEGO DE LA VICTORIA SOBRE NEWELL’S

“Aprovechamos que Newell’s bajó un poco el ritmo en el segundo período, después de un primero en el que jugó de manera muy rápida. Por eso entendimos que eso no lo podía sostener en todo el partido”, aseguró Gallardo luego del 4-1 de River ante “La Lepra”.

“Así, con los errores que corregimos y con los cambios que hicimos para darle frescura al equipo, se mejoró en el segundo tiempo y pudimos ganar un partido que se había presentado muy complicado”, manifestó el entrenador de River.

El “Muñeco”, además, destacó la tarea de Julián Alvarez, autor de dos goles y dos asistencias, al calificar que “tuvo una muy buena noche. Es un joven que siempre nos llamó la atención y que por su edad (21 años), también tiene altibajos”.

“Pese a que empezamos ganando, se nos complicó mucho, más cuando ellos pudieron empatar y empezaron a jugar mejor, pero después mejoramos logramos un justo éxito”, cerró Gallardo.

LA BROMA DE GALLARDO SOBRE EL GOL DE SCOCCO

En el cierre de la noche, consultado sobre el octavo gol que el ex millonario le marcó al club en su carrera, Gallardo se lo tomó a risa: “No pagaba absolutamente nada, nada que nos podía hacer un gol. El gol de Nacho iba a estar, lamentablemente no lo pudimos evitar, menos mal que fue un gol que no le dio la victoria a Newell’s y que nosotros pudimos reponernos”.

