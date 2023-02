Lautaro Martínez en ESPN F90: “Me sentí campeón del mundo cuando perdimos con Arabia, el equipo hizo un click”

Lautaro Martínez habló en exclusiva con ESPN Fútbol 90 sobre su lesión en el Mundial de Qatar 2022 y confesó que se sintió campeón después de la derrota de Argentina ante Arabia en el debut.

EL RECUERDO DE LA FINAL

“A veces recuerdo, cuando aparece alguna imagen, es inevitable. Lo tenemos muy presente. Se disfruta el doble, cada día que pasa. No volví a ver la final”.

“Fue un partido impresionante, dominamos 80 minutos, fue lo mejor que hemos hecho en la Copa del Mundo, con un rival importantísimo como Francia, con los jugadores que tiene. Después nos tocó llegar a los penales, sufriendo”.

“Pero después se disfrutó el doble, por cómo la ganamos”.

“Cuando Gonzalo (Montiel) hizo el penal, tuvimos la sensación del trabajo hecho”.

“No recuerdo dónde estaba, pero el corazón estaba a mil, pero por suerte el Dibu sacó la pierna y tapó esa pelota, que si entraba hubiese sido un golpe durísimo para todos”.

“Los dos equipos queríamos ganar, no queríamos llegar a los penales. Tuvimos la contra del último segundo, donde no pude cabecear bien. Pero en los penales, la suerte estuvo de nuestro lado otra vez”.

La confusión con el tercer gol argentino: “El árbitro dio gol, el línea levanta la bandera, nos miramos al árbitro que señalaba la mitad de la cancha. No sabíamos si festejar o ir para otro lado. Después dieron gol”.

“Ahí sí dio la sensación de que ya estaba. Fue raro las sensaciones que vivimos y después fuimos al alargue. Se sufrió también, pero el último penal de Gonzalo. Se disfruta el doble. En el 3-2 ya pensé ‘la llevamos para casa’. Se sufrió muchísimo”.

LO QUE SIGNIFICA GANAR LA COPA DEL MUNDO

“Es un trofeo que quedás para la historia. Es hermoso, verla brillar ahí y la querés levantar. Cuando la vi, soñaba con que el árbitro terminara el partido, y la podamos tocar y llevar a Argentina, que era nuestro sueño y hemos cumplido. Hemos trabajado muchísimo, sufrido muchísimo y la merecíamos”.

LA LESIÓN QUE NO LE PERMITIÓ TENER SU MEJOR MUNDIAL

“Sentí un poco de bronca por no poder darle a mis compañeros lo que venía haciendo. Ya dije que venía con un problema, que primero me fui infiltrando, pero no podía patear, no era un dolor soportable”.

“No sé cuándo me lastimé, tenía ese problema en el tobillo que no me permitía jugar cómodo. Por suerte entró Juli y le dio al equipo lo que yo no le podía dar”.

“Buscamos la manera de tratar de sacar ese dolor,pero era tan incómodo que se me hacía muy difícil hacer los movimientos. Y las veces que me tocó entrar, traté de dar lo mejor, y no se me pudo dar el gol. Lo importante era que Argentina gane y llegue al objetivo”.

“El tema de la lesíón de que tenía, Messi se acercó y me dijo que trate de curar bien, que me necesitaban bien, que era importante para el grupo, para el equipo, Y ahí yo dije que no tenía que pensar en mí, si no en el grupo. Estaba con un dolor muy fuerte y lo hablé con él también y me dio su apoyo. Y después de recuperarme para los últimos partidos, porque después de Australia tuvimos un tiempo importante, cinco, seis días, donde fue importante el descanso para el tobillo y los entrenamientos para después llegar de ese partido lo mejor posible a los otros”.

“En Italia ya venía jugando con dolores, pero me lo permitía. Cuando jugamos el último partido con Inter ante Atalanta, después de ese partido estaba muy dolorido. En Abu Dhabi hablé con Scaloni y le dije la verdad, que tenía una molestia en el tobillo y que era mejor que me diera descanso para llegar a la primera fecha del Mundial de la mejor manera”.

“Ese partido no jugué, me cambié, pero no jugué. En los entrenamientos me iba bien, podía. Después del primer partido y esa infiltración, no me pude entrenar con nornalidad y ya se me hacía muy complicado, muy difícil”.

EL MOMENTO EN QUE SE SINTIÓ CAMPEÓN

“Me sentí campeón del mundo cuando perdimos con Arabia, ese partido fue fundamental, el equipo hizo un click. Después de ese partido, se vio una Argentina diferente”.

“No nos juntamos el día del partido, ese día se hizo el duelo. Pero cuando nos juntamos a entrenar, hablamos también con el cuerpo técnico. A pesar del dolor, ahí es cuando hicimos el click y dijimos ‘tenemos que ganar los seis partidos o nos vamos’. Se hizo un equipo más fuerte”.

SUS DESENCUENTROS CON EL VAR

“En el Mundial se habló mucho, en el primer gol decían que se habían equivocado de muñequito (su primer gol anulado ante Arabia)”.

“Nunca estuve a favor de la tecnología en el fútbol. Pero hay que aceptarla. Si se utiliza, hay que utilizarla de la manera correcta. Por un centímetro te anulan un gol en el que estabas habilitado”.

EL REGRESO A LA CASA CON LA COPA

“Hubiese estado lindo llegar al Obelisco, saludar a la gente, pero era imposible”.

“Fue impresionante llevar la Copa, después de estos años difíciles con el Covid y cómo está el país, le hemos dado una alegría, el trabajo cumplido”.

SOÑABA CON SER CAMPEÓN

“Se pasaba por la cabeza ser campeón del mundo, pensábamos las opciones con mi mujer”.

“Cuando estábamos en Abu Dhabi para salir para Qatar, me cruzo con Rodri (De Paul) y le digo ‘¿Mirá si la llevamos?’ (la Copa). Y él me dice: ‘Va a ser difícil, pero tengo mucha fe'”.

“Cambió la denominación del Grupo de Whatsapp: antes era Campeones de América ahora es Campeones del Mundo”.

LA PICA CON PAÍSES BAJOS

“Más que nada por lo que habían hablado antes del partido. Nosotros hacemos nuestro juego, no se hablaba de cómo los jugadores de Holanda preppoteaban a los nuestros cuando iban a patear, lo hicieron con el arquero, conmigo. Sólo hablan de nosotros. Quizás eso molesta también, pero son cosas a las que le damos poca importancia”.

“A muchos les ha molestado que Argentina salga campeón”.

SU VISIÓN DE SCALONI

“Lionel es un técnico simple, que te dice las cosas como son y eso es muy importante para un grupo, para un jugador, porque no anda con vuelta. Y son un cuerpo técnico, que prepara muy bien los partidos, y eso es una ventaja a la hora de entrar a la cancha”.

YA PENSANDO EN LA CUARTA

“Mañana hay que buscarla cuarta, con Messi, con Fideo, con Ota”.

“Creo que para nosotros va a ser importante. Que Messi juegue de por vida”.

EL SUEÑO DE VOLVER A RACING

“Están las charlas. Sería un sueño para mí volver a vestir la camiseta de Racing. No sé cuándo, pero en mi cabeza está”.

“Después depende de muchas cosas, de la familia, de cómo esté yo, pero el sueño está”.

