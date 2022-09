Lionel Scaloni: “Esta Selección demostró que, juegue quien juegue, el equipo juega igual

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa en la previa al partido amistoso de este viernes frente a Honduras y entre otras cosas, dejó el claro que las bajas en el equipo no modifican la estructura de juego.

“Esta selección demostró que, juegue quien juegue, el equipo juega igual. Sabemos a lo que jugamos. Más allá de los nombres, vamos a jugar de la misma manera”, expresó el DT de la Albiceleste y precisó: “Tenemos un equipo que salía de memoria, seguro mañana hagamos algunas variantes para darle posibilidad a algunos chicos. Sabemos que el que entre lo hará bien”.

Respecto a la bajas por lesiones que se dan para estos dos encuentros amistosos, previo a Qatar, mantuvo una posición descontracturada y buscó nivelar las ansiedades. “Hay que quitar el nerviosismo por lo que viene. Es el Mundial, el sueño de todos. Tienen que tener continuidad en su club. No tienen que pensar en ‘si me lesiono o no me lesiono'”, explicó.

Por otra parte, al momento de referirse al nivel de sus dirigidos de cara a la recta final para el mundial, destacó la calidad y sostuvo su idea de juego. “Siempre respetando la idea, juegue quien juegue. Tenemos buen pie. Hay que juntar jugadores en el centro del campo, que jueguen bien. Las dudas no es en base a rendimientos sino en base a qué me va a servir en el Mundial”, dijo.

Y aclaró: “En un mes puede cambiar todo. Espero que no. Hay jugadores que pueden mejorar su rendimiento. Importa que demuestren cómo están, que respeten al rival”.

En relación al encuentro de mañana y en consideración a su competidor, expresó: “Espero de Honduras el máximo respeto. Es una selección que ha estado en Mundiales y ha tenido buenos futbolistas. Respetamos a Honduras. Salimos pensando en hacer lo mejor. No menospreciamos a nadie”.

Sobre el final, hizo mención a Lionel Messi y destacó su gran momento y su estado de ánimo. “Conmigo va a jugar siempre, no hay dudas. Va a jugar y estará en la cancha siempre. Es un caso diferente a los demás, no hace falta decirlo. Está alegre, está bien. El equipo ha dado un paso adelante. Estamos contentos por su presente”, concluyó.

