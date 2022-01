“Lo primero que me dijeron es que Huracán tiene que ser protagonista y que el clásico hace 7 años que no se pierde”

Con un nuevo desafío en el plano local y la posibilidad de dirigir a uno de los equipos animadores de las últimas temporadas de la Liga del Sur, Federico Gómez Peña habló este martes en Golazo HD sobre su llegada a Huracán luego del extenso ciclo de 6 temporadas a cargo de Gustavo Echaniz.

“No me esperaba este llamado, te digo la verdad. Marcelo Osores me contactó, nos conocimientos, tuvimos una reunión y me pareció un lindo desafío, algo distinto. Me planteó lo que quería y lo que necesita el club. Lo primero que me dijo es que Huracán tiene que ser protagonista”, mencionó el Peco.

Los primeros refuerzos confirmados para el Globo son los defensores Pedro Fernández y Julián Pérez, ambos conocidos de Rosario.

“Se dio rápido la llegada de ambos, ya que no iban a tener lugar en su club. Pedro, incluso, conoce a Huracán. Es una buena posibilidad tenerlos con nosotros”, apuntó.

En contrapartida, se cayó la llegada del delantero olavarriense Luciano Rojas: “estaba todo arreglado, aunque surgió un problema familiar que lo obliga a quedarse en su ciudad”, explicó el DT.

En el rubro bajas, Gómez Peña indicó que los cuatro refuerzos que llegaron para el Regional 2021 no seguirán en el equipo: Agustín Osinaga, Federico Tanner, Emanuel Dambolena y Alejandro Delorte.

“La idea es mantener el 70/80% del plantel. Resta definir las situaciones de Fermín Guzmán, Joaquín Parra, Nicolás Cabral y Valentín Otondo. A la base que tenemos, le vamos a agregar 4 ó 5 nombres de jerarquía”, completó.

“Huracán es un club pasional, que hace todo con sacrificio y a pulmón. Lo primero que hicimos con el Colo (Schumacher) y el profe Piedrabuena fue recorrer el barrio, el predio. Nos remarcaron que el clásico hace 7 años que no se pierde. Hay mucho sentido de pertenencia y queremos que la gente se sienta identificada con nosotros”, concluyó Gómez Peña.

