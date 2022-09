Los Pumas no pudieron con Sudáfrica y cayeron en el cierre del Rugby Championship

La Selección argentina de Rugby, Los Pumas, no pudieron en su visita con Sudáfrica y perdieron por 38 a 21, en el Kings Park Sadium de Durban, en el marco de la sexta y última fecha del Rugby Championship 2022.

Pese a la derrota, Argentina cerró su mejor participación en el torneo con nueve unidades y quedará marcado en la historia como la edición en la que pudo superar a grandes rivales, en los que se destacó el triunfo frente a los All Blacks en Nueva Zelanda.

Pese a no lograr el triunfo, el equipo nacional comandado por el australiano Michael Cheika, evitaron que los Springboks se consagren campeones del certamen y le dieron así la oportunidad a los All Blacks con 19 puntos, mientras que el rival de turno quedó segundo con 18 unidades y lo siguieron Australia con 10 y Argentina con nueve.

Más allá de que se posicionaron en la última colocación de la tabla mejoraron los números del 2018 y 2020 cuando cerraron el camino con 8 unidades.

En lo que refiere al encuentro, Los Pumas se plantaron de igual a igual ante el actual campeón del mundo, y le dio batalla durante casi 20 minutos hasta que Jasper Wies rompió el marcador con el primer try para el local.

El capitán, Siya Kolisi, estiró la ventaja a 14-0 con otro try diez minutos más tarde, aunque Frans Steyn aportó tres más desde un penal a distancia. Recién casi a los 40 minutos los argentinos apoyaron por intermedio de Gonzalo Bertranou y sumaron la conversión de Emiliano Boffelli -goleador del torneo con 65 puntos-.

Juan Martín González, con otro try que también contó con la conversión de Boffelli, le puso suspenso al encuentro ya que acortó las diferencia a solo tres unidades con un marcador que estaba 17-14.

Sin embargo, apareció la potencia sudafricana para sumar un try penal a los 55 minutos, que contó con la respuesta de Tute Moroni con otro try -y la siempre constante conversión de Boffelli-, pero la esperanza duró poco ya que un nuevo try penal y un try de Kurt-Lee Arends con el reloj ya superando los 80 minutos determinaron el 38-21 final.

Argentina deberá prepararse para el Mundial de Rugby que se disputará entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre del 2023 en Francia. El equipo nacional compartirá el Grupo D con Inglaterra, Japón, Samoa y Chile. (NA).

