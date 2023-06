Maluma confiesa lo horrible que fue que Madonna se quedara en su casa

Maluma y Madonna grabaron hace unos años un video llamado “Medellín” y no es un secreto que la producción de seis minutos bastó para causar revuelo mundial, ya que mientras algunos se emocionaron de verlos juntos, muchos creen que ha sido el peor trabajo de la ‘Reina del pop’, pero lo cierto es que hay muchas más historias detrás de esa colaboración.

Seguro recordarás que tras el lanzamiento del video, Madonna y Maluma se presentaron en un concierto juntos, pero no todo fue fácil, ya que para que esto se hiciera realidad, el cantante colombiano se enfrentó a varias dificultades, incluso recibió reclamos de la intérprete.

En su más reciente visita a “El Hormiguero”, Maluma habló de aquel concierto que se realizó el 30 de abril de 2022, pues aunque lo vieron muy feliz sobre el escenario, vivió momentos de tensión, ya que Madonna le había cancelado casi cuando había llegado la fecha pactada “porque tenía compromisos personales, tenía que hacer cosas con su familia”, dijo.

El intérprete de “Hawái” confesó que tuvo que rogarle a Madonna para que siguiera adelante con los planes, pero ella le ponía excusas y para resolver el asunto del hospedaje, él le ofreció quedarse en su casa: “Le ofrecí quedarse en mi casa y me dijo que no había ningún problema, que le encantaría, pero no era nada fácil porque era todo su equipo de trabajo, 27 personas”, dijo.

Esto resultó complicado, ya que Madonna viaja con un equipo de alrededor de 27 personas, pero Malumma la convenció; sin embargo, algo inesperado desató la furia de la cantante: “Se quemó la planta de luz de la casa por exceso de uso. Me llama ella a gritos, ¡Juan Luis, tu casa no tiene energía, qué voy a hacer! Me tocó poner otras plantas eléctricas, pero todo valió la pena porque el concierto quedó para la historia”, recordó Maluma.

