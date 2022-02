Mané 1, Salah 0: Senegal venció a Egipto y ganó la Copa Africana de Naciones

Senegal se consagró por primera vez campeón de la Copa Africana de Naciones. Venció por penales a Egipto en la final que se disputó en el Estadio Paul Biya de la ciudad de Yauné, en Camerún. El equipo comandado por Sadio Mané, quien convirtió el penal definitivo, levantó el trofeo en su 33° edición, luego de dos años de ausencia por la pandemia.

A los cinco minutos de la primera parte, Mané tuvo en su pie derecho la chance de aventajar a Senegal desde los doce pasos. Pero Gabaski se lo impidió. Parecía que iba a ser el villano de la película, pero tuvo revancha en la definición por penales: le tocó convertir el quinto de su equipo para vencer 4-2 a Egipto, luego del 0-0 en los 120 minutos. Mohamed Salah, rival en la final pero compañero en Liverpool, se quedó sin patear por ser el último de los suyos.

En la tercera final que consiguió jugar, Senegal logró levantar el trofeo de África. Para Senegal anotaron Koulibaly, Diallo, Dieng y Mané (erró Sarr), mientras que para Egipto convirtieron Zizo y Hamdi (fallaron Abdelmonem y Lasheen).

Lo que viene

Sí, el sorteo los emparejó en las Eliminatorias Africanas para que uno de los dos países gane un boleto directo a Qatar y el otro se quede en su casa. Los juegos de ida están programados para el 21 de marzo y los de vuelta para el 29 del mismo mes. Las otras series son Túnez vs Mali, Marruecos vs Congo, Nigeria vs Ghana y Argelia vs Camerún. De todos estos duelos, uno saca pasajes mientras el otro deberá pensar en 2026.

Fuente: TyC Sports.

