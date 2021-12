Hace tiempo que Marcelo Iripino tiene ganas de irse a vivir afuera. Después de tantos años con la idea en la cabeza, decidió que llegó el momento y junto a su pareja emprenderán un desafío en Estados Unidos.

El 9 de de enero se subirán al avión con destino a Miami, donde comenzarán una nueva vida. “Soy muy aventurero, me pasó cuando dejé el programa de Susana porque quería experimentar el Bailando. La vida es una aventura y si tenés una pareja que te acompaña, mejor”, reconoció.

Aunque sus amigos le cuestionan el viaje y su futuro laboral, él está convencido de que todo saldrá bien: “No importa. Yo puedo ir, hacer y disfrutar de lo que me gusta. En la Argentina aproveché la época de oro, pero ya pasó”.

Marcelo Iripino se va del país junto a su marido, Marcelo Frezzia

Para que no haya especulaciones sobre su partida, Iripino indicó que su partida al exterior se debe a la búsquedas de nuevas aventuras con su pareja.

“No nos escapamos de este país, es maravilloso estar acá, mas allá de estar de acuerdo o no con la política. Lo importante es estar unidos y vivir dignamente, yo no me voy por esa cuestión, ni voy a criticar a este país que me dio todo, me voy porque dije: ‘Vamos Iripino a vivir otra aventura’. Se nos dio en el momento que tenía que ser. Estamos felices y hacia allá vamos”, precisó con alegría precisó, con alegría. (TN)

