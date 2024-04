Milett Figueroa se sinceró sobre su relación con las hijas de Marcelo Tinelli

Desde que se conocieron en la pista del Bailando 2023, la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fue creciendo, pero de un día para el otro, se acabaron las dedicatorias de amor en las redes sociales, y hay un punto que se podría tomar como un antes y después: el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin.

Fueron juntos a la fiesta, pero la peruana no apareció en ninguna foto familiar y, además, el conductor reveló que sus hijas mayores, Cande y Mica, no la aceptaron y no se la hicieron nada fácil a él.

Durante la noche del viernes, en LAM mostraron la nota que le hicieron a la modelo, en donde confiesa cómo está su noviazgo con el presentador de América TV.

Milett Figueroa habló de los rumores de separación con Marcelo Tinelli “Si tenemos que comunicar algo en algún momento lo vamos a decir”. Mirá el programa en vivo acá: https://t.co/718O59XAjP Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/43ORuwYAAx — América TV (@AmericaTV) April 19, 2024

Además, en medio de estas versiones que señalan una tensa relación con las hijas de Marcelo, Milett habló sobre el tema y se sinceró al referirse cómo es verdaderamente el vínculo con ellas.

En el principio de su relato, cuando el notero le consultó cómo es su relación con las hijas de Tinelli, aclaró: “En todo el tiempo que nosotras hemos pasado juntas, que hemos convivido en Punta del Este, hay una relación hermosa y existe una relación muy linda”.

“Cande salió a aclarar y decir que en ningún momento ha dicho los adjetivos que no voy a repetir porque son bastante fuertes”, expresó, en recuerdo a la historia que llegó a publicar la joven en sus redes sociales.

Al contar cómo se sentía al ver noticias sobre el tema, admitió: “No puedo controlar las opiniones o especulaciones de otras personas, nosotros estamos muy bien, con Cande y las otras chicas y no tenemos porque a cada rato salir a aclarar ese tema. Es bastante fastidioso”.

“Mi papá falleció hace muchos años y cuando mi mamá me dice que ha conocido a alguien yo soy re celosa, las mujeres con los papás son re celosas. Pero nunca he sentido algo raro en la relación de nuestro vínculo, una falta de respecto, una mirada rara, nunca”, explayó la pareja de Marcelo.

Por último, Figueroa definió su relación con Cande, Mica y Juana en la actualidad: “A mí no me gusta fingir ningún tipo de vínculo pero no existe un vínculo malo tampoco, no es que seamos mejores amigas y salgamos solas, que me encantaría, pero no es que tampoco nos llevemos mal. Nos estamos conociendo”. (Revista Pronto)

