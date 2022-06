Moria Casán dio los motivos de su salida de la televisión

Desde hace un tiempo, Moria Casán decidió alejarse de la televisión tras el final de “Moria es Moria”. En ningún momento había dado alguna explicación y ella siguió con sus múltiples proyectos laborales que está teniendo en este momento. Sin embargo, dio una entrevista para ” El Run Run del Espectáculo” por Crónica HD y explicó los motivos.

Luego de que Lorena Paola le consultara sobre el tema, la pareja de Pato Galmarini dijo: “No estoy en televisión porque no quise estar. En el programa que tenía ‘Moria es Moria’ me propusieron seguir tres meses más, como dan los contratos ahora, y yo realmente no quise seguir“.

Allí también explicó que rechazó esa oferta laboral ya que no tenía tiempo para agregarse un trabajo más. “Prioricé el teatro porque ya estoy haciendo ‘Brujas’ de miércoles a domingo y los fines de semana ‘Julio César’ que me mando tres funciones. Si a eso le agrego la televisión no iba a tener vida“, advirtió Moria Casán.

Asimismo, hizo referencia a que muchas personas la imitan en la pantalla chica y de alguna forma ella siempre está presente. Dentro de poco se podrá ver a Andrea Rincón representando a Moria Casán en “ATAV 2”.

