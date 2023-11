Moria Casán reveló quién es la participante del Bailando 2023 que menos se banca

Este viernes por la noche, Coty Romero bailó la salsa de tres en el Bailando 2023 y como invitado eligió a Cris Vanadia, el conductor del streaming del certamen de baile.

Para armar una buena previa, el equipo preparó distintas salsas picantes para Marcelo Tinelli y todo el jurado pero con un juego de por medio: reto o picante. Solamente dos personas se animaron a este juego.

Pampita quiso evitar probar la salsa, se animó a mostrar sus últimas búsquedas en Google y sorprendió a todos. Previo a esto, quien se sometió a este reto fue Moria Casán, pero duplicó la apuesta desde entrada.

“Respondés el participante que menos te bancás del Bailando o comés, ¿qué elegís?”, le consultó Vanadia. Sin dar vueltas, la jurado del Bailando expresó: “Las dos cosas”.

“La participante que menos me banco del Bailando es Anabel Sánchez”, reveló la One, dejando asombrado a todo el público presente, incluso a Cristian.

Cuando le preguntó el motivo, Moria no dio muchos detalles y arremetió: “Vos me preguntás a quién me banco y yo te digo a quién me banco, me preguntás a quién no me bancó y te lo digo”.

“Es una cuestión de vibra”, cerró Casán, para luego probar la salsa picante que le tenían preparada. Por el momento, no hubo respuesta de Anabel Sánchez, pero seguro lo haya en su próxima presencia en el certamen.

Fuente: Revista Pronto

Comentarios

comentarios