Murió Andy Rourke, bajista de la banda británica The Smiths

Andy Rurke, bajista de la banda británica de rock The Smiths, murió este viernes como consecuencia de un cáncer de páncreas. Así lo anunció Johnny Marr, excompañero de grupo del músico, quien destacó que el artista “será recordado como un alma amable y bella”.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad por cáncer pancreático. Andy será recordado como un alma amable y bella por aquellos que lo conocimos y como un músico supremamente dotado por los aficionados a la música”, posteó Marr en sus redes sociales.

El comunicado concluyó con un pedido de “privacidad” para los allegadors de Rourke en “estos tristes momentos”.

La carrera de Andy Rourke

La banda The Smiths se formó en Manchester en 1982. Sus fundadores fueron el cantante Morrissey, Marr y el baterista Mike Joyce.

Rourke, amigo de Marr desde la infancia ya que habían sido compañeros de colegio, se sumó tiempo después, como reemplazo de otros bajistas que pasaron por el grupo.

Participó en los cuatro álbums de la banda: The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) y Strangeways, Here We Come (1987).

Cuando el grupo se disolvió, en 1987, Rourke y Joyce tocaron con Sinéad O’Connor. Además, junto con Craig Gannon participó en dos singles de Morrissey (Interesting Drug y The Last of the Famous International Playboys), para quien compuso otras canciones más como Yes, I Am Blind, Girl Least Likely To y’Get Off the Stage.

También fue parte de la banda Freebass junto con otros grandes músicos como Peter Hook (de New Order) y Mani (de Stone Roses) y grabó con The Pretenders, Ian Brown y en el grupo DARK, junto con la vocalista de los Cranberries Dolores O’Riordan.

