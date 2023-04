Murió a los 26 años, la actriz surcoreana Jung Chae Yul, protagonista de Zombie Detective

La actriz y modelo surcoreana Jung Chae Yul murió de forma inesperada a los 26 años de edad, confirmó su agencia de representación. La producción de la película Wedding Impossible, que estaba filmando, frenó las grabaciones tras el misterioso fallecimiento.

“Estamos aquí para dar una noticia desgarradora. La actriz Chaeyul nos ha dejado. Su funeral se llevará a cabo en privado de acuerdo con los deseos de su familia, que está más triste que nadie. Esperamos que recen para que Chaeyul, que también era sincera en su actuación, descanse en paz”, expresó Management S.

“Nuestra Chae Yul era una persona muy trabajadora. Era alguien con un gran corazón y una muy buena amiga. En mi opinión, es muy difícil describir con palabras lo increíble que era como actriz”, Lee Soo Haeng, el director general de la agencia.

Los fans de la actriz, que apareció en la serie de Netflix Zombie Detective, lamentaron la muerte de la estrella mientras los homenajes inundaban su cuenta de Instagram, donde estuvo activa dos días antes de su muerte. Un fan escribió: “Te convertiste en una estrella en el cielo a tan temprana edad.. Espero que estés cómoda allí”, mientras que otro añadió: “Qué noticia tan desgarradora, que descanse en paz”.

¿Quién era Jung Chae Yul?

Jung Chae Yul se hizo conocida en su país por protagonizar varias cintas y series como Zombie Detective, donde interpretó el papel de Bae Yoon Mi en 2020, y I Have Not Done My Best Yet.

Debutó en televisión en 2016, en el programa Devil’s Runaway y debutó como actriz de cine en la película de 2018 Deep.

La estrella de Netflix iba a protagonizar el próximo drama coreano Wedding Impossible, actualmente en producción, aunque el equipo de la serie ha suspendido el rodaje al menos hasta el 12 de abril tras la muerte de la actriz. El reparto y el equipo del drama están conmocionados y tristes por la muerte de Jung Chae-yul. (Exitoina)

