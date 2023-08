Murió Chico Novarro

Tras conocerse la muerte de Chico Novarro a los 88 años, fueron varias las figuras del ambiente que expresaron en las redes su dolor. Con sentidas palabras, recordaron al músico con emotivas dedicatorias y destacaron su talento y carisma a lo largo de su trayectoria profesional.

La noticia del fallecimiento la comunicó su hijo, el actor Pablo Novak. En su cuenta de Twitter, escribió: “Se fue mi papá, hermoso y amado”.

Pablo Novak despidió a su padre Chico Novarro (Foto: Twitter @NovakPablo)

En el posteo, diversas figuras del ambiente se pronunciaron al respecto y expresaron su dolor. “Abrazo inmenso, tremendo crack tu papá”, sostuvo Ramiro Ambrosi, percusionista de “Los Caligaris”. Por su parte, la periodista Guadalupe Vázquez expresó: “Lo lamento mucho, Pablo Abrazo fuerte”. En tanto, la escritora Claudia Piñeiro expresó: “Lo siento, Pablo. Abrazo”.

Por otro lado, muchos seguidores del actor le expresaron sus condolencias en este momento tan difícil. “Lo lamento mucho Pablo. Que brille para Chico la luz que no tiene fin”; “Cualquier cosa que diga de tu viejo y de todo lo que se dieron mutuamente quedará corto” y “¡Cuánto lo lamento! ¡Hermoso artista, pícaro, gracioso y qué letras tenía! ¡Abrazo!”, fueron algunos de los más destacados.

Luego de compartir la triste noticia, el actor publicó en Instagram dos imágenes en blanco y negro junto a su padre y le agregó un corazón celeste.

El posteo que compartió Novak en su cuenta de Instagram

Dos meses atrás, con motivo del Día del Padre, fue Julieta Novarro, la hija menor del intérprete, quien emocionó a todos con una publicación que subió en la misma plataforma virtual donde le agradeció por todo lo que hizo por su familia a lo largo de estos años.

“Feliz día a todos los papás. No solo a los de sangre, también los de corazón, los elegidos, esos que sin pedírselo se acercaron a amar incondicionalmente. Yo sí que tengo suerte en mi vida. Me tocó un papá compañero, dulce, sensible, empático. Me tocó un papá artista”, precisó la actriz en el posteo que subió el 18 de junio.

“Un papá que escribe con el alma, un papá soñador, conectado siempre con las cosas simples de la vida que al final son las que verdaderamente importan. Le voy a leer esto y seguro se le ocurre cerrar este posteo con una de sus frases. Feliz día papá. Te amo”, concluyó.

El posteo que Julieta Novarro compartió en Instagram para el Día del Padre

Chico se emocionó con la dedicatoria y no dudó en responderle: “Yo creo que te enseñé muchas cosas, pero mucho más me enseñaste vos a mí. Tengo vergüenza de quererte tanto, y pienso que hay palabras que no son tan abrigadas”.

En 2021, Bernardo Mitnik, tal es su nombre verdadero, fue entrevistado por LA NACION y habló de los motivos por los que se dedicó a la música. “Mi hermano mayor era un tipo muy entusiasta y todos los días venía a casa con una idea nueva. En mi Santa Fe natal gusta mucho el candombe y la música derivada de las murgas, maravillosa y nos entusiasmamos pero en el fondo nos gustaba la buena música de jazz. Yo tendría apenas 10 años cuando empecé a estudiar en el Liceo Municipal de Santa Fe, donde todavía se aprende buena música. Después nos mudamos a las sierras de Córdoba, donde tuve muy buenos maestros y me hice músico profesional. Recién empecé a escribir a los 30 años. Hubiera preferido quizá ser más músico, haber tenido un estudio más completo de algún instrumento. Estudié, es verdad, pero no en la medida que hubiera querido. Me hubiera gustado ser un músico más importante”, recordó.

Asimismo, aseguró que lo más lindo de su vida fue haberse convertido en padre y abuelo: “Lo mejor que tengo es mi familia y estoy contento porque en este momento difícil que vivimos, los chicos pueden tener inquietudes, seguir estudiando, trabajando. Agradezco que mi trabajo sea reconocido, eso también me da mucha felicidad”.

Tras la muerte del compositor, las plataformas virtuales se acumularon de sentidos mensajes de despedida, imágenes y videos que lo recuerdan tal y como era en vida: alegre, compañero con su familia y una excelente persona. Sus restos serán velados en las próximas horas y se espera que varias figuras del ambiente artístico se acerquen al lugar para darle el último adiós. (La Nación)

