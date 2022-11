Murió Víctor Maytland, icónico director del porno nacional

Roberto Sena, conocido popularmente como Víctor Maytland, murió el miércoles 2 de noviembre. El director de cine y guionista argentino dedicado al cine pornográfico tenía 75 años. Meses atrás le habían diagnosticado un tumor cerebral.

Según consignó Teleshow, Maytland, que falleció en horas de la tarde, había sido internado hace dos días de urgencia en la clínica de la Esperanza, ubicada en el barrio de Villa Santa Rita, en la Ciudad de Buenos Aires.

“En el 2021 había sufrido un ACV, luego le detectaron un tumor cerebral y ya no conocía a nadie desde hace tres meses”, contó su entorno al medio.

“Es muy dura la noticia. Víctor era una persona brillante y trabajamos mucho tiempo juntos”, recordó Lorena Mexy en diálogo con el medio. “Murió rodeado de amigos, familiares y seres queridos”, agregó.

Quién era Víctor Maytland

Roberto Sena comenzó su carrera dentro del “cine tradicional”. Estudió dirección de cine en el Museo Social Argentino y fue meritorio de la película La Hora de los Hornos (1968) de Pino solanas y Octavio Getino, además de ser colaborador en las producciones de Armando Bó. Integró el Grupo Cine Liberación.

En televisión fue productor de ciclos como Sabados En familia, Feliz Domingo, Calabromas y Nosotros y los miedos. También fue asistente de produccion en el film Una Mujer (1975) de Juan José Stagnaro, director de cine publicitario, productor film ¿Y donde esta el Hotel? y Productor y Director de las películas Isla se alquila por hora, Más Loco que un Crucero (1989) y Heroes Otra vez, un documental sobre el Mundial de Italia 90′.

El realizador argentino formó su propia editora de VHS llamada Arrakis. Allí, editó cintas como La ley de la calle (Rumble Fish-1983), Los marginados (The Outsiders-1983), Insólito destino (Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto-1974), Dawn of the Dead (1978) y Day of the Dead (1985), Obras Maestras del Terror (1960), Tommy (1975), Las tortugas mutantes pinjas, Garganta profunda (Deep Throat-1972) y Taboo (1980)

Entre sus obras maestras del porno se encuentran titulos como: El pitulín colorado, Isla se alquila por hora, Cosecha de lujuria, Carpas calientes, Gozando por un sueño, Comando sexual, Crónicas super picantes, El club del deseo, Navidad caliente, Secuestro eXXXpress, Porno debutantes V: Super casting, Porno debutantes IV, Porno debutantes II, Anales argentinos del milenio, Tocame la pelotita, Porno debutantes II, Trampa para gatos III: El regreso de Jacobo, Susy, Umberto y Gladiolo, Los Pingapiedras, entre otras.

En 2001 hizo el reality show Expedición Sex, claramente, de temática sexual. Eran 16 participantes y fue emitido por el canal erótico Afrodita. En el 2007 trabajó con la productora CineXlatino de Los Ángeles para filmar 60 películas por año que fueron distribuidas en sitios web, a través de tres sellos: Cine 69 (orientada a heterosexuales), Puticlub (películas con travestis) y Latin Puppies (pornografía gay).

En 2015, en diálogo con Exitoína, Maytland dijo que le hubiera encantado realizar una película con Marina Calabró. “Marina está muy buena. Sin dudas me encantaría hacer una película porno con ella. No creo que se anime pero todo puede ser”, desafió Maytland en ese entonces.

“Al principio fue un poco duro. En especial porque mis hijas adolescentes estaban de novias, y tenían miedo de qué iban a decir las familias de los novios. Cuando todos se empezaron a dar cuenta de que en el cine porno no hay nada raro, lo fueron aceptando”, había indicado tiempo atrás. (Exitoina)

