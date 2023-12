Nadal aseguró que sintió “miedo” de volver a jugar al tenis

A pesar de que Rafael Nadal anunció que volverá al circuito de tenis en el ATP de Brisbane a principios del año que viene, el español aseguró que sintió miedo de volver a la actividad por el largo tiempo sin jugar y no confiaba de cómo podía reaccionar su cuerpo una vez estuviese en un campo.

“Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas porque, al final, es un año sin competir. Es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera, sino todo lo demás. La realidad es que es mucho tiempo y uno tiene dudas sobre su cuerpo. Pero bueno, creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de disfrutar en la pista otra vez”, dijo Nadal en el inicio de un video que publicó en las redes sociales.

Pero expresó que siente confianza en que tendrá la capacidad de seguir: “Al final, es mucho tiempo. Espero, lo primero, sentir otra vez esos nervios. Esa ilusión, esos miedos, esas dudas. Espero de mí no esperar nada, esta es la verdad. Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido toda mi carrera”.

“Al final, creo que estoy en una época diferente, en un terreno inexplorado. Con lo cual, uno tiene interiorizado lo que ha hecho durante toda su vida, que es exigirse al máximo y, ahora mismo, lo que espero realmente es ser capaz de no hacerlo, de no exigirme al máximo”, explicó.

El ex número 1 y ganador de 22 títulos de Grand Slam disputó su último partido el pasado 18 de enero de este año, enfrentándose a Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Abierto de Australia, ahora volverá una semanas antes de una nueva edición del torneo que jugó por última vez.

“Me gustaría volver a jugar y volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia, que la gente no se confunda. En la época en la que estoy de mi vida, todo eso queda muy lejos. No digo que sea imposible, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido. Pero no soy un iluso, soy consciente de las dificultades a las que me enfrento”, expresó.

“De aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo y darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande, pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en el que las cosas puedan cambiar si mantengo la ilusión, espíritu de trabajo y el físico me responde. Sin ninguna duda”, cerró.

