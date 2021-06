Nicole Neumann de viaje con su novio

Nicole Neumann y José Manuel Urcera están más enamorados que nunca y hace unos días compartieron la primera imagen juntos de manera oficial desde sus cuentas de Instagram.

La modelo y el piloto de Turismo Carretera subieron en sus historias la primera foto juntos acompañado de un corazón. Ella lo acompañó mientras practicaba en su moto en un circuito al aire libre.

Hace unas semanas, en “Santo sábado”, América, Nicole se refirió a su noviazgo y sobre las declaraciones de la ex de su novio: “Se llama Manuel, le dicen Manu. Mica (Micaela Álvarez Cuesta, ex de su novio) en la vida de otros, en la mía no. Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo”.

“Yo no me engancho con ex ni pasados de nadie. Tengo un presente muy lindo, pasándola bien y cuidando a mis hijas. Todo lo que no es mío no me hago cargo. Soy una señora chicos, desde que tengo 30 años, con mis hijas y una carrera. Aparte ninguna combinación más bomba que mujer con experiencia y alma y cuerpo de niña”, finalizó.

Lo cierto es que ahora Nicole Neumann y Manu Urcera se tomaron otros días para viajar y disfrutar de su noviazgo: el destino elegido fue Miami, Estados Unidos.

Desde allí, ambos compartieron distintas postales románticas que incluyó una foto de una cena tomados de la mano con un corazón, reflejando el gran momento que pasan. Hubo también viaje en auto con Gaby Álvarez, amigo de la modelo, y paseos en yate tomando bebidas frescas.

“Renovando y purificando energías para todo lo que se viene”, expresó la rubia en uno de sus posteos con el mar cristalino de fondo.

Sin embargo, este viaje de placer le impedirá a la modelo estar en “Santo sábado” este fin de semana y ya tiene un reemplazo que queda en familia: Geraldine Neumann ocupará el lugar de Nicole.

De esta manera, el ciclo nocturno de los sábados de América irá esta vez con El Pelado Guillermo López y Geraldine en la conducción y Malena Guinzburg y Gabriel Oliveri en el panel.

