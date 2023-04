Omar De Felippe explicó por qué no llegó a Independiente: “Pasaron cosas muy raras”

El entrenador Omar De Felippe, quien logró el ascenso a Primera División con Independiente en 2014 y antes de la llegada de Ricardo Zielinski estuvo cerca de arribar, confesó que “pasaron cosas muy raras” ya que dirigentes de otros clubes llamaron a la entidad de Avellaneda y hablaron mal de él antes de la reunión con los directivos.

“¿Qué pasó? No lo puedo explicar. Eligieron al Ruso (Zielinski) y está bien. Fue todo muy raro, no esperaba ese trato que me dispensaron. Pasaron muchas cosas raras. Los dirigentes que están tienen la posibilidad de elegir su entrenador, pero creo que las cosas se podrían haber manejado mejor”, comenzó el técnico en declaraciones radiales.

En la misma línea, remarcó que la elección del nuevo entrenador no es desacertada: “Yo quizá hubiese elegido al Ruso, pero hay formas para desarrollar esto. No hay que inventar nada”.

A su vez, sobre el encuentro que tuvo con directivos antes de la elección de Zielinksi, puntualizó: “Fui a una reunión pactada para las 19 y casi 45 minutos antes salió que yo tomé la decisión de bajarme. Fue una jugada rara. Mucha gente de Independiente y hasta mi familia me preguntó qué había pasado. Yo dije: ‘Si ni entré a la reunión’. Después entré y se dio muy rápido. Se ve que las cosas se están manejando así”.

“De las cinco personas que tenía que haber en la reunión estaban dos. Fue muy raro. Las otras veces que me tocó hablar con el mismo dirigente, cuando me tocó el ascenso me dijo ‘mañana tenés que venir a entrenar’. Fue una cosa decidida, acá fue distinto. Nos vamos acostumbrando a estas cuestiones…”, agregó De Felippe.

Por último, el ex entrenador de Platense y Vélez, entre otros, señaló: “Mi manera de ser la conoce todo el mundo, soy transparente. Vi cosas raras: el que me citó para la charla no fue a la charla ¿Qué está pasando? Yo quise poner un tuit porque mucha gente de Independiente me pidió que explicara por qué no fui. ¿Qué pasó? ¿Un problema económico? Otras veces no hubo acuerdo con otros clubes y se eligieron otros entrenadores. Siempre lo bueno es manejarse con respeto”.

